OM, AS Roma : Gasperini a déjà hâte de voir Vaz

Alors que tout est bouclé pour le transfert de Robinio Vaz à l’AS Roma, l’entraîneur italien a été interrogé au sujet de sa recrue hivernale, qui est arrivée à Rome mardi soir et qui devrait ainsi être officialisée ce mercredi : «Suis-je satisfait de Vaz ? Il correspond à l’esprit d’une équipe qui pense à l’avenir. C’est un projet à très long terme», a-t-il déclaré au micro de Sport Mediaset.

Pour rappel, comme nous le révélions en exclusivité, les deux clubs ont trouvé un accord total pour le prêt de Robinio Vaz avec une option d’achat obligatoire. De son côté, le joueur s’est également mis d’accord avec le club de la capitale italienne pour un contrat de quatre saisons et demie. Le montant de l’opération est estimé aux alentours de 25 millions d’euros, bonus compris. Une somme considérable pour les caisses de l’OM sur un joueur de 18 ans acheté 200 000 € seulement à Sochaux, il y a deux ans.