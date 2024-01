Amical : match spectaculaire entre Al Hilal et l’Inter Miami

Match amical de prestige, si l’on juge le talent des joueurs sur la pelouse, entre Al Hilal et l’Inter Miami ce lundi soir, sur la pelouse de la Kingdom Arena à Riyad. L’Inter Miami se déplaçait en effet en Arabie saoudite avec toutes ses stars, les anciens Barcelonais Messi, Suarez, Busquets et Alba en première ligne. Mais c’est bien Al Hilal, avec l’ancien Marseillais Renan Lodi titulaire, qui se détachait en menant 2-0, grâce notamment à un but de Mitrovic, servi par Milinkovic-Savic.

La suite après cette publicité

Le club floridien réagissait grâce au premier but de Luis Suarez sous ses nouvelles couleurs. Al Hilal se redonnait 2 buts d’avance, puis Messi, sur penalty, et Ruiz, d’un joli but, permettaient à Miami de recoller au score. Avant que Malcom, autre grand nom présent sur le terrain, donne l’avantage définitif à son équipe. Un match spectaculaire achevé sur le score de 4-3.