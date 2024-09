Premier League : Liverpool éteint Manchester United à Old Trafford

Manchester United devait enfin lancer sa saison. Après un mercato prometteur et la conservation d’Erik ten Hag sur leur banc, les Red Devils ont effectué une victoire poussive contre Fulham, avant de s’écrouler à Brighton. Il fallait donc marquer le coup contre Liverpool, ce dimanche, à Old Trafford, face à une séduisante équipe de Liverpool en pleine forme depuis ce début de saison. Avec Zirkzee, Rashford, Garnacho, Mazraoui, De Ligt ou Mainoo alignés, MU se préparait à un premier test contre des Reds en formation classique, avec Salah, Szoboszlai et Diaz au soutien de Jota.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Liverpool 9 3 7 3 0 0 7 0 14 Man United 3 3 -3 1 0 2 2 5

Les Red Devils avaient pourtant été séduisants en début de match, mais ont rapidement manqué de peu d’être surpris par Alexander-Arnold, mais Salah était hors-jeu sur l’action (6e). Cela a un peu calmé MU, qui a tout de même rapidement cherché à jouer vite pour trouver Garnacho et Rashford, sans succès. Et après une passe complètement ratée de Casemiro, Gravenberch pouvait combiner avec Salah, qui trouvait Diaz, tout seul au second poteau, pour ouvrir le score de la tête (1-0, 35e).

À lire

Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool !

Manchester United a abandonné

Fébriles défensivement et même inquiétants dans la relance des ballons, les Red Devils laissaient le champ libre à Liverpool. Sur une nouvelle perte de balle de Casemiro, Salah était trouvé et pouvait offrir une nouvelle passe décisive pour Diaz, qui s’offrait, lui, un doublé. Après la pause, Zirkzee a tenté de sonner la révolte, mais, là encore, la nouvelle recrue se frottait à Alisson (52e), pendant que Rashford et Garnacho se montraient bien trop peu dangereux. Et derrière, Salah pouvait clouer le suspense d’une belle frappe du gauche (3-0, 56e).

La suite après cette publicité

Manchester United a tenté de mieux faire après avec Zirkzee, seul élément dangereux des Red Devils, mais Alisson était présent pour le calmer (63e et 78e). Désabusé et hué par ses supporters, MU n’y arrive toujours pas et encaisse un deuxième revers de suite avant la trêve internationale. Il faudra faire beaucoup mieux à Southampton, pour la reprise. De leur côté, les Reds sont toujours en tête, en compagnie de Manchester City et avec un troisième succès acquis en trois journées. De bon augure pour Arne Slot, qui confirme également être le bon choix pour succéder à Jürgen Klopp.