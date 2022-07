Le Bayern Munich tient un accord avec Matthijs de Ligt

La suite après cette publicité

Mais où évoluera Matthijs de Ligt la saison prochaine ? Telle est la question en plein cœur de ce mercato estival 2022, où de nombreux mouvements restent encore à définir. C'est le cas du défenseur central néerlandais de 22 ans, dont le contrat avec la Juventus court toujours jusqu'en juin 2024. Mais il est pourtant annoncé comme l'un des potentiels éléments amené à quitter le Piémont dans les prochaines semaines.

Il faut dire que la Vecchia Signora, qui s'apprête à accueillir Angel Di Maria et Paul Pogba, certes libres de tout contrat, va avoir besoin de renflouer ses caisses. L'international oranje (38 capes, 2 buts) pourrait en faire les frais, lui qui n'a pas forcément justifié les 85 M€ investis par la Juve alors qu'il était à l'Ajax à l'été 2019. Cela tombe bien, Matthijs de Ligt ne manque pas de prétendants.

Comme nous vous l'expliquions récemment, le Chelsea de Thomas Tuchel souhaite l'attirer du côté de Stamford Bridge pour renforcer la charnière centrale des Blues, orpheline d'Andreas Christensen (Barça) et surtout d'Antonio Rüdiger (Real Madrid). Mais voilà, le Bayern Munich est entré dans la danse et semble désormais en meilleure posture pour rafler la mise dans ce dossier.

D'après les informations de Sky Germany, le clan de Matthijs de Ligt négocie directement avec la direction munichoise, à qui il aurait déjà donné son accord verbal, alors qu'un contrat jusqu'en 2027 est évoqué. Le média allemand rappelle que le n°4 de la Juve adore le Bayern et veut y jouer. Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du Rekordmeister, va lui passer à l'offensive alors que les Bianconeri pourraient céder en échange d'un chèque d'environ 75 M€. De quoi se rapprocher de la fin du feuilleton ?

