Les Girondins de Bordeaux se penchent sur Okay Yokuşlu

Actuellement 17es de Ligue 1 à seulement 1 point du barragiste Metz à la fin de la phase aller, les Girondins de Bordeaux devraient profiter de la trêve hivernale et de la prochaine fenêtre des transferts pour améliorer au mieux son équipe et s'éloigner de la zone de relégation. Et d'après les informations de la presse turque, le club du Haillan pourrait piocher du côté de la Galice pour renforcer son entrejeu.

En effet, le milieu de terrain du Celta Vigo Okay Yokuşlu serait sur les tablettes de l'équipe au scapulaire. L'international turc (39 sélections, 1 but) n'est pas dans les plans de son entraîneur argentin Edouard Coudet (0 titularisation en Liga sur 6 matches joués) et chercherait un transfert à l'étranger pour espérer disputer les barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, prévus en mars prochain.