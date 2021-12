Manchester City : Pep Guardiola sait que la route vers le titre est encore longue

En s’imposant mercredi soir face à Brentford (0-1), Manchester City a signé sa dixième victoire consécutive en championnat. Les Skyblues ont désormais huit points d’avance sur Chelsea, deuxième, et neuf sur Liverpool, troisième. Malgré tout, Pep Guardiola a rappelé à l’issue de la rencontre qu’il restait «54 points à jouer», rapporte la BBC.

La suite après cette publicité

«Vous tous, merci pour vos belles paroles parce que nous gagnons mais je ne vais pas croire les mots que vous dites sur le fait que c'est déjà fait ou attendu parce que Chelsea et Liverpool sont plus qu'exceptionnels. L'un est champion d'Europe et l'autre a été notre grand rival au fil des ans. La distance n'est pas due au fait qu'ils perdent des points mais au fait que nous gagnons 10 matchs d'affilée.»