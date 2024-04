Le vestiaire du FC Barcelone lâche ses vérités sur la polémique entre Gündogan et Araujo

Plus qu’une élimination. Mercredi soir, le FC Barcelone a été sorti de la Ligue des Champions lors du quart de finale retour face au PSG au terme d’une remontée historique du club français. Jamais une équipe tricolore n’était parvenue à remonter le score en C1 après une défaite à domicile à l’aller. Outre la défaite, les critiques publiques d’Ilkay Gündogan après la rencontre à l’adresse de Ronald Araujo ne sont pas passées au sein du vestiaire. Pour la plupart des joueurs, le linge sale se lave en famille et pas sur la scène médiatique.

La suite après cette publicité

« Je préfère garder ce que je pense pour moi. J’ai des codes et des valeurs qu’il faut respecter », réagissait quelques heures plus tard le défenseur uruguayen. L’incendie est partie et divise certains membres de l’équipe. Il faut pourtant pouvoir avancer dans la sérénité car dès dimanche se présente le Clasico face au Real Madrid. Hier, Ilkay Gündogan a pris la parole sur ESPN pour calmer le jeu avec un autre taulier du vestiaire. «Il y a parfois des situations où les choses doivent être éclaircies. L’intention de chaque personne dans ce club est très sincère» a avoué l’Allemand avant de conclure.

À lire

Arturo Vidal aurait aimé jouer au Real Madrid

Gündogan et Araujo se sont expliqués

«Nous regardons vers l’avenir. Je pense que c’est ainsi que les équipes les plus performantes se développent et s’améliorent, en communiquant, en se regardant dans les yeux et en parlant pour le bénéfice de chacun.» En réalité, c’est tout le vestiaire ou presque qui s’est exprimé depuis deux jours, comme s’il fallait absolument multiplié les pare-feux. «Parler résout toujours le problème avant qu’il ne s’aggrave» a par exemple lâché Marc-André ter Stegen, quand Sergi Roberto a lui carrément clos l’incident. «Il y aura toujours du bruit et plus encore dans un club comme celui-ci, mais Gündogan ne l’a pas fait pour critiquer qui que ce soit.»

La suite après cette publicité

De son côté, Jules Koundé a tout de même admis qu’il avait fallu passer par une petite discussion entre les deux principaux protagonistes pour désamorcer la situation. «Nous en avons parlé entre nous, ce qui est toujours le plus important et la question est close, affirme le Français à DAZN ce vendredi. Ilkay ne voulait pas faire de mal et je pense que Ronald l’a compris après en avoir parlé.» Désormais le regard se tourne vers le Real Madrid. «L’affaire est close, nous allons tous tirer dans le même sens, comme nous l’avons toujours fait cette année, dans les défaites comme dans les victoires.»