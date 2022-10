Juventus - Maccabi Haïfa : les compositions officielles

Au programme de cette troisième journée de phase de poules de la Ligue des Champions, plusieurs rencontres alléchantes telles que la confrontation à l'Allianz Stadium entre la Juventus Turin et le Maccabi Haïfa, deux des équipes présentes dans le groupe du PSG. Auteurs d'un début de saison chaotique dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, ponctué par deux défaites face aux Parisiens et Lisboètes (2-1), les Bianconeri se retrouvent au pied du mur. En face, le Maccabi Haïfa, loin d'être favori face à l'écurie transalpine, va tenter de créer l'exploit et d'engranger également ses premiers points après deux revers lors des deux premières journées (0-2 face au Benfica, 1-3 face au PSG). Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour cette troisième sortie de la saison en phase de groupes de Ligue des Champions, Massimiliano Allegri ne bouleverse pas ses plans de ce début d’exercice 2022-2023 avec une équipe proche de celle qui s'est imposée le week-end dernier face à Bologne en Serie A (3-0). L'entraîneur transalpin a décidé d'opter pour un schéma articulé en 4-3-3, emmené par un Dusan Vlahovic logiquement présent sur le front de l'attaque, aux côtés d'Angel Di Maria et Filip Kostic. Adrien Rabiot est titulaire dans un milieu à trois avec Leandro Paredes et Weston Mckennie. Pas en pleine possession de ses capacités et diminué, Arkadiusz Milik débute sur le banc. De leur côté, les Israéliens optent pour un 5-3-2 avec un trio offensif constitué de Tjaronn Chery, placé en numéro dix, Mavis Tchibota et Frantzdy Pierrot.

Les compositions d'équipes :

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio - McKennie, Paredes, Rabiot - Di Maria, Vlahovic, Kostic

Maccabi Haifa : Cohen - Batubinsika, Seck, Goldberg, Sundgren, Cornud - Habu Fani, Mohamed, Chery - Atzili, Tchibota

