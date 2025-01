Le PSG touche enfin au but pour Khvicha Kvaratskhelia !

Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) se rapproche à grands pas du PSG. Comme nous vous l’avions déjà annoncé, un accord verbal entre le PSG et les Partenopei était sur le point d’être trouvé pour le Géorgien, déjà d’accord pour rejoindre les Rouge et Bleu sous la forme d’un transfert de quatre saisons et demie et viendrait considérablement renforcer le secteur offensif des Parisiens.

La suite après cette publicité

Nous précisions également que le prix final de l’opération atteindra les 80 millions d’euros (70 + 10 millions de bonus facilement atteignables) et que les délégations françaises et italiennes devaient se rencontrer en ce début de semaine. Après ce rendez-vous, les discussions ont évolué positivement, bien que les deux clubs doivent encore s’accorder sur quelques détails financiers, d’après plusieurs sources. Après cela, l’international géorgien sera autorisé par sa direction à rejoindre Paris pour y passer sa visite médicale. Le plus dur est fait.