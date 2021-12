OL : Juninho a déjà une idée en tête pour son avenir

La suite après cette publicité

« J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. (…) J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fini. » Présent sur les ondes de RMC mi-novembre, le directeur sportif de l'OL Juninho avait annoncé son départ du club rhodanien en fin de saison. Finalement, tout s'est accéléré et le Brésilien va faire ses valises dans les prochaines semaines pour partir à la mi-saison.

Un véritable séisme du côté de l'OL qui ne s'y attendait pas, et le timing des déclarations a aussi surpris. Désormais, le président Jean-Michel Aulas et ses équipes doivent se tourner vers l'avenir et trouver le remplaçant de Juninho. Des noms ont déjà été évoqués, tels que Luis Campos, Florian Maurice ou Loïc Désiré, mais personne n'a été choisi. De son côté, le dirigeant de 46 ans prépare aussi la suite de sa carrière, et le principal concerné semble déjà avoir un plan bien précis.

Une formation accélérée en Espagne ?

Selon les informations du Progrès, l'agent de Juninho songerait à l'envoyer en Espagne et l'inscrire dans une formation pour les entraîneurs, qui débutera au début de l'année prochaine, soit dans quelques semaines. Car de l'autre côté des Pyrénées, la formation est beaucoup plus courte qu'en France. Comme le rappelle le quotidien régional, Ludovic Giuly, parti en Espagne pour la même chose, avait été diplômé en 3 mois.

Natif de Recife au Brésil, Juninho pourrait ensuite lancer sa carrière de coach au pays, ou plutôt vers le Golfe qu'il avait découvert en 2009 après son départ de l'Olympique Lyonnais en tant que joueur. Le milieu de terrain, si adroit sur les coups de pied arrêtés notamment, avait en effet signé en faveur du Al Gharafa SC, au Qatar. Le projet est donc bien défini, mais il faut d'abord officiellement quitter la région Rhône-Alpes.