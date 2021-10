Betis : Nabil Fekir annonce la couleur pour son avenir

Facteur X. Nabil Fekir (28 ans) est, depuis le début de la saison, le joueur clé du Betis. À force de buts, de passes décisives et de prestations accomplies, le champion du monde 2018 retrouve son meilleur niveau en Andalousie, pour le plus grand bonheur de Manuel Pellegrini, son entraîneur. Interrogé par Betis TV, le gaucher a confirmé son épanouissement dans son environnement sévillan.

«Je crois que c'est ma meilleure version. J'essaie toujours d'aider l'équipe, de marquer, de donner des buts... mais en ce moment, tout se passe très bien pour moi. (...) Je suis très bien ici, je suis très content et je suis heureux ici. J'apprends au quotidien et j'espère pouvoir continuer comme ça», a-t-il souligné au micro de l'émission Todo al Verde avant d'insister. «Je vois que le public m'aime, ça me rend très heureux et je veux lui rendre sur le terrain. Je suis très heureux ici».

Prolongation en vue ?

Un bonheur qui irradie et qui le pousse à mettre de côté toutes les offres dont on parle ces derniers jours (il ferait ainsi partie des premières short-lists de renforts étudiées du côté de Newcastle). «On ne sait jamais en football, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas aux autres offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici».

Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien Lyonnais confirme même qu'il a commencé à parler prolongation avec l'écurie espagnole, où il est arrivé à l'été 2019. «Il est normal que l'on commence à parler de prolongation car il ne me reste plus qu'un an et demi de contrat. Nous allons discuter et on verra», a-t-il conclu. De quoi rassurer le bouillant public du Benito Villamarin.