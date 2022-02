PSG : l'arrivée de Lionel Messi responsable du départ de Mauricio Pochettino ?

La suite après cette publicité

Sauvé sur le gong ! Une nouvelle fois, et comme trop souvent cette saison, le Paris Saint-Germain s'en est remis à sa star Kylian Mbappé pour se sortir du piège tendu par le Stade Rennais (1-0). Un contre parfaitement mené, un décalage précis de Lionel Messi et une nouvelle conclusion pleine de sang froid du champion du monde 2018 totalisant désormais 12 buts et 9 passes décisives dans l'élite. Suffisant pour permettre aux Parisiens de compter désormais 13 longueurs d'avance sur leur dauphin marseillais, vainqueur du FC Metz en clôture de cette 24ème journée, mais toujours aussi questionnant quant à la prestation globale proposée par le club de la capitale, qui plus est à quelques heures d'un choc face au Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Et pour cause. Si tout semble bien se passer sur le plan comptable en championnat, le PSG déçoit, trop. Éliminés de la Coupe de France par l'OGC Nice, les joueurs ont d'ailleurs noté la colère de leurs ultras, vendredi soir, mécontents du jeu proposé par les Rouge et Bleu. Un rendement insuffisant pour lequel Mauricio Pochettino est d'ailleurs très souvent pointé du doigt. Mais du côté de l'Argentin, les raisons de s'agacer semblent également nombreuses. À tel point que, brouillé avec sa hiérarchie, l'ancien tacticien des Spurs est aujourd'hui annoncé comme le principal favori à la succession de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United et les derniers mercatos réalisés par le club ne semblent que renforcer cette tendance dans l'esprit du natif de Murphy. Désiré du côté d'Old Trafford et ouvert à un départ du PSG, Pochettino semble surtout amer quant aux choix de sa direction.

Mauricio Pochettino déplore le mercato parisien !

Dans cette optique, Goal révèle notamment que l'Argentin n'apprécierait guère la gestion sportive d'un certain Leonardo et les relations entre les deux hommes restent fraîches. Frustré de ne pas avoir son mot à dire concernant les transferts réalisés, Pochettino reprocherait notamment au Brésilien les récentes signatures du club. A ce titre, l'été dernier, l'ancien défenseur du PSG, avait d'ailleurs demandé à son directeur sportif de réduire l'effectif et d'axer le recrutement sur des postes clés avec l'objectif d'équilibrer son groupe. En vain. Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma sont arrivés et Pochettino a ainsi lancé sa saison avec plus de 30 joueurs à sa disposition dans l'équipe première. Un souci de riche mais qui a malgré tout entraîné de sacrés maux de tête pour le technicien parisien depuis le début de la saison, et ce au moment de dessiner une composition type fiable et pérenne.

Toujours en ce sens, l'Argentin aurait également peu apprécié le mercato hivernal réalisé par sa direction. Pour lui, Tanguy Ndombélé était LA priorité au milieu de terrain mais là-encore, Leonardo lui a très rapidement fait comprendre que le joueur de Tottenham ne signerait qu'en cas de départ en amont. Et finalement, l'international français a décidé de faire son come-back du côté de l'Olympique Lyonnais. Un nouvel affront à digérer pour Mauricio Pochettino et une relation qui ne cesse de se détériorer avec le board parisien. Car si le mercato du PSG, symbolisé par l'arrivée en grande pompe de Lionel Messi, semble rester en travers de la gorge du coach de 49 ans, le collectif déçoit et la récente élimination en Coupe de France donne encore du grain à moudre à sa hiérarchie. Une chose est sûre, désiré ou non, Mauricio Pochettino devra composer, mardi à 21 heures, avec Lionel Messi et consorts. Car en cas d'élimination à l'issue de cette double confrontation européenne, l'avenir du technicien argentin en terres parisiennes pourrait se terminer avant même la fin de la saison...