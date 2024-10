Manchester City : Kalvin Phillips raconte comment Pep Guardiola lui a pourri la vie

Pep Guardiola est considéré actuellement comme l’un des meilleurs entraîneurs de la planète football, si ce n’est le meilleur pour certains. Régulièrement, des entraîneurs comme des joueurs font l’éloge de l’ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich. Mais l’Espagnol ne fait pas l’unanimité. Durant sa carrière, certains n’ont pas mâché leurs mots pour parler de lui. C’est le cas de Zlatan Ibrahimovic, qui a entretenu des relations glaciales avec Guardiola lors de son passage chez les Blaugranas. Laissé sur le banc, le Suédois était entré en guerre avec son coach de l’époque. Récemment, il est revenu sur cette période très particulière.

«Ce n’était pas une question de manque de performance. Selon moi, il s’est senti offensé que je lui dise que j’avais besoin d’espace et que je lui dise comment je voulais jouer. Il faut être ouvert avec moi, être direct pour qu’on puisse se comprendre mutuellement. Après quatre matches sur le banc, j’ai commencé à faire du bruit parce que ce n’était pas OK pour moi.» Il a aussi expliqué qu’il s’était rendu à l’entraînement avec sa Ferrari alors que son coach lui avait recommandé de ne pas le faire à lui comme aux autres joueurs de l’équipe. «Je savais que ça allait créer un problème. J’ai garé la voiture devant son bureau. Si tu m’emmerdes, je t’emmerde, c’est mon truc. J’ai dit: "si tu veux jouer avec le feu, je vais t’apporter le feu, mais je vais te brûler». (…) Il n’a rien dit, parce qu’il m’évitait.»

Comme lui, Samuel Eto’o n’a pas bien vécu sa collaboration avec le technicien ibérique. «J’ai rappelé à Guardiola quand il est arrivé qu’il n’avait jamais été un grand joueur. Guardiola n’a jamais eu le courage de me parler en face. Je ne voulais pas parler à Guardiola tant qu’il ne me présentait pas ses excuses. Pep voulait me donner des leçons d’attaquant mais lui était milieu de terrain. Pep me disait comment faire les mouvements d’attaquant. Je lui ai dit: "Mais tu n’es pas normal, toi". La vraie histoire, c’est que Pep n’a pas respecté des choses dans le football.» Récemment, un autre joueur dirigé par lui a rejoint le cercle des anti-Guardiola. Il s’agit de Kalvin Phillips. Pourtant, tout avait bien commencé entre les deux hommes.

Performant sous le maillot de Leeds, l’Anglais a tapé dans l’œil de l’Espagnol et de son club. Un club qui n’avait pas hésité à claquer 50 M€ pour s’attacher ses services en 2022. Mais en deux ans, il n’a pas convaincu les pensionnaires de l’Etihad Stadium, avec lesquels il a joué 29 rencontres toutes compétitions confondues mais seulement 5 en tant que titulaire (1 but). Il faut d’ailleurs rappeler qu’il a été prêté durant six mois à West Ham au mercato d’hiver 2024. Chez les Hammers, il n’a pas réussi à briller, lui qui a joué 10 matches toutes compétitions confondues (3 titularisations). De retour cet été chez les Mancuniens, il n’est pas resté longtemps puisqu’il a trouvé une porte de sortie le 16 août du côté du promu Ispwich Town.

Un nouveau départ à Ipswich Town

Pour le moment, le footballeur de 28 ans a disputé 4 matches sous ses nouvelles couleurs. Dans le détail, il a pris part à 3 rencontres en Premier League (166 minutes) contre Fulham, Brighton et Aston Villa. En revanche, il n’a pas été inclus dans l’effectif face à Manchester City (24 août) et Southampton (21 septembre). De plus, il a joué 66 minutes contre l’AFC Wimbledon en Carabao Cup. Mais il devrait encore engranger du temps de jeu prochainement. Il en aura peut-être l’occasion samedi en Premier League face à l’un de ses anciens clubs, West Ham. Avant cette rencontre, le natif de Leeds s’est exprimé dans la presse anglaise, notamment le Daily Mail. L’occasion pour lui de revenir sur ses relations avec Guardiola.

«Vous avez probablement entendu parler de l’époque où Pep (Guardiola) a déclaré que j’étais en surpoids après la Coupe du monde 2022 et tout ça. Et je pense que ce récit sur les réseaux sociaux n’a fait que grandir. Dans chaque club où j’allais, je parlais au manager, au nutritionniste et à des personnes comme ça. Et ils me parlaient toujours de poids avant de dire quoi que ce soit d’autre. J’en suis arrivé au point où cela m’a un peu énervé. J’étais assez frustré, mais maintenant que je suis arrivé à Ipswich, je me suis dit que le manager était une personne incroyable en plus d’être un manager. Nous avons parlé de tous les événements passés qui se sont produits dans ma carrière et de choses comme ça.»

Il veut retrouver son niveau de Leeds

Il a ajouté : «il m’a simplement dit qu’il voulait que je revienne là où j’en étais au moment de mon départ de Leeds ou quand j’y étais. Je pense que cela nous donnera un bon point de départ pour que continuer à avancer et, espérons-le, que je revienne là où j’en étais.» Marcelo Bielsa, qu’il a croisé chez les Peacocks, avait aussi veillé à ce qu’il atteigne un certain poids comme il le rappelle. «Ce n’est que récemment que depuis mon arrivée à Ipswich que j’ai atteint l’objectif que Bielsa m’avait fixé, parce que je n’avais pas beaucoup joué ces deux dernières années.» A Ipswich Town, Kieran McKenna veut surtout aider son joueur à retrouver la lumière comme il l’a avoué après le match face à Aston Villa le 29 septembre.

«Je pense qu’il s’améliore match après match. Il a pris un peu confiance. Il a très bien travaillé sans ballon. Bien sûr, c’était dommage pour lui d’avoir eu cette petite blessure qui a stoppé son élan, mais je pense qu’il a bien réintégré l’équipe aujourd’hui après seulement quelques jours d’entraînement. Il apprécie de faire partie du groupe, il apprécie le travail au quotidien et il prouve qu’il peut être un joueur important pour nous sur le terrain.» Sans le poids de son transfert et les remarques déplacées de Pep Guardiola, qui s’était d’ailleurs excusé auprès de lui après ses propos sur sa forme physique, Kalvin Phillips veut repartir du bon pied à Ipswich Town.