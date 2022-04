Jürgen Klopp a apprécié l'hommage à CR7

La suite après cette publicité

Ce mardi soir, Liverpool a fait subir la loi d'Anfield à Manchester United (4-0), après les avoir déjà corrigé à l'aller (0-5). Les Red Devils ne pouvaient rien faire face aux Reds, encore moins en l'absence, pour des raisons tragiques, de leur meilleur buteur Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais était absent après la mort de son fils mort à la naissance.

Les supporters de Liverpool, pourtant grand rival de Manchester, ont souhaité rendre hommage à l'ancien joueur de Real Madrid lors de la 7e minute de la rencontre en lançant des chants et des applaudissements en son honneur. En fin de match, Jürgen Klopp a qualifié cette scène de "moment du match" : «le moment le plus marquant du match a été la septième minute, lorsque tout le stade a fait preuve d'une grande classe. Dans la vie, il y a tellement de choses plus importantes que le football. Nous compatissons avec Cristiano Ronaldo et sa famille. C'était mon moment du match.»