OM : Leonardo Balerdi forfait contre Strasbourg

Auteur d’une véritable disasterclass contre le Paris Saint-Germain, Leonardo Balerdi a très certainement vécu une semaine difficile, qui plus est dans un contexte marseillais plus que jamais instable. Ce vendredi, en conférence de presse, Pancho Abardonado, nommé entraîneur intérimaire après le départ de Roberto De Zerbi, a d’ailleurs annoncé le forfait du défenseur argentin face au RCSA.

«Balerdi va nous manquer, sinon tout le monde est sur le pont. Nayef s’est entrainé normalement. Leo a une otite et a eu quelques vertiges donc on n’a pas voulu prendre de risque», a ainsi assuré le technicien marseillais. Pour rappel, face aux Parisiens, l’Argentin n’était déjà pas à 100% de ses capacités.