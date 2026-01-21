Menu Rechercher
Ligue des Champions

Les réseaux sociaux sans pitié après la lourde défaite de l’OM

Par Jules Kutos-Bertin
Marseille 0-3 Liverpool

L’OM avait un match de gala au programme ce soir contre Liverpool. Les Marseillais y ont cru pendant une mi-temps, avant d’être calmés par une inspiration géniale de Dominik Szoboszlai, buteur sur coup-franc direct. Ensuite, les Reds ont tenu leur rang et un but contre son camp de Geronimo Rulli leur a permis de doubler la mise, avant que Cody Gakpo n’inscrive le troisième but dans le temps additionnel. Même si l’OM est tombé face au champion d’Angleterre en titre, les réseaux sociaux sont impitoyables.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (71)
