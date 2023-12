Real Madrid : Carlo Ancelotti évoque un possible départ de Toni Kroos

Avant la réception de Grenade ce samedi en début de soirée (18h30), un match important pour la première place de Liga, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse pour évoquer l’actualité de ses joueurs. Si l’entraîneur italien est évidemment revenu sur la blessure de Jude Bellingham, il a également évoqué son milieu de terrain et notamment Toni Kroos (33 ans), qui avait prolongé son contrat d’une saison l’été dernier.

Le milieu de terrain allemand est donc en fin de contrat et pourrait bien partir ou prendre sa retraite. «La décision de prendre sa retraite lui appartiendra. Il est très aimé et il le sait. Il maintient la continuité habituelle dans son jeu, il se sent bien, peu importe qui joue à ses côtés : Valverde, Tchouameni, Camavinga… son niveau est toujours le même», a indiqué son entraîneur devant les médias. Pour rappel, Toni Kroos a déjà pris sa retraite internationale en 2021 et ne jouera donc pas l’Euro 2024, qui se jouera pourtant sur son sol allemand.