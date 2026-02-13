OM : Pierre-Emerick Aubameyang change de numéro

Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus le détenteur du numéro 97 ! C’est officiel depuis peu du côté de l’Olympique de Marseille, l’attaquant gabonais de 36 ans change de numéro pour le reste de la deuxième partie de saison. Si le chiffre 5 est dans les têtes ces derniers temps, lui a de son côté choisi de porter le 17 sous la tunique phocéenne. En effet, ce mouvement survient après le départ de Matt O’Riley à Brighton (25 ans), qui avait choisi celui-ci lors de son arrivée.

Porteur du numéro 10 lors de sa première saison sous les couleurs de l’OM, puis du 97, il sera désormais associé au 17. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 28 rencontres cette saison, l’attaquant passé par la Premier League ou encore la Liga espère faire trembler les filets dès ce week-end face à Strasbourg.