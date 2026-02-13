Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

OM : Pierre-Emerick Aubameyang change de numéro

Par Tom Courel
1 min.
Aubameyang et Vinicius @Maxppp

Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus le détenteur du numéro 97 ! C’est officiel depuis peu du côté de l’Olympique de Marseille, l’attaquant gabonais de 36 ans change de numéro pour le reste de la deuxième partie de saison. Si le chiffre 5 est dans les têtes ces derniers temps, lui a de son côté choisi de porter le 17 sous la tunique phocéenne. En effet, ce mouvement survient après le départ de Matt O’Riley à Brighton (25 ans), qui avait choisi celui-ci lors de son arrivée.

La suite après cette publicité
MORDU2LOM
🔄 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠𝗘𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗠𝗘́𝗥𝗢 !

Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 échange son N°97 contre le N°17, vacant suite au départ de Matt O’Riley 🇩🇰.

RIP à ceux qui ont la version 97.
Voir sur X

Porteur du numéro 10 lors de sa première saison sous les couleurs de l’OM, puis du 97, il sera désormais associé au 17. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 28 rencontres cette saison, l’attaquant passé par la Premier League ou encore la Liga espère faire trembler les filets dès ce week-end face à Strasbourg.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Coupe de France
Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang
Matt O'Riley

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
Matt O'Riley Matt O'Riley
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier