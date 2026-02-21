Menu Rechercher
PSG : le joli cadeau de Nasser Al‑Khelaïfi à Tahirys Dos Santos

PSG 3-0 Metz

Au Parc des Princes, la présence de Tahirys Dos Santos, jeune défenseur du FC Metz, a été l’un des moments forts autour de l’affiche contre le Paris Saint-Germain. Gravement brûlé dans l’incendie meurtrier de Crans‑Montana (Suisse) lors du Nouvel An, le joueur, désormais en convalescence après des soins en Allemagne et en Lorraine, a été spécialement invité en loge par le président parisien Nasser Al‑Khelaïfi pour assister à la rencontre, un geste salué par de nombreux observateurs.

Ce moment plus qu’émouvant souligne l’admiration du monde du football pour le courage du Messin, rescapé du drame suisse qui a coûté la vie à plusieurs une quarantaine de personnes et fait de nombreux blessés. La présence de Dos Santos au Parc, malgré ses blessures et sa convalescence, a été saluée par les supporters et les joueurs, rappelant que le football peut aussi être une source de solidarité et de soutien dans les moments difficiles.

