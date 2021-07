La Juventus sort les barbelés pour Cristiano Ronaldo, le plan d'Ole Gunnar Solskjaer pour garder Paul Pogba

La suite après cette publicité

La Juventus ne lâche pas Ronaldo

En Italie, les déclarations de Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus, font la Une du Corriere dello Sport, de Tuttosport ou encore de La Gazzetta dello Sport. «Ronaldo est de retour lundi 26 et restera avec nous», a-t-il déclaré à l’issue du match amical entre la Juventus et Cesena (3-1). Des propos qui ont le mérite d'être clair et qui scelle l'avenir de Cristiano Ronaldo chez la Vieille Dame. Pas sûr néanmoins que les rumeurs ne cesse d'ici la fermeture du mercato estival, le 31 août prochain.

Solskjær veut garder Pogba

En Angleterre, Ole Gunnar Solskjær fait les gros titres. L'entraîneur norvégien a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2024, avec une option pour un an supplémentaire. L'aventure avec les Red Devils continue donc pour le tacticien de 47 ans qui aimerait poursuivre avec Paul Pogba. «Fais aussi ce qu'il faut», peut-on lire en Une du Sun. Le champion du Monde français est annoncé avec insistance au PSG ces derniers jours. A un an de la fin de son contrat, la Pioche se rapproche de la sortie, après avoir refusé une offre de prolongation qui lui aurait rapporté près de 58,5 M€. En cas d'échec, Solskjær pourra se consoler avec la signature de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund.

Buffon rêve de la Coupe du Monde au Qatar

On termine ce tour de la presse sportive avec l'éternel Gianluigi Buffon. A 43 ans, la légende italienne a fait son retour à Parme en Serie B, là où tout à commencé. «Je plonge sur la Coupe du Monde. Avec Parme, je rêve du Qatar 2022», écrit La Gazzetta dello Sport. Un rêve fou pour Gianluigi Buffon qui aura 44 ans et qui rentrerait encore un peu plus dans l'histoire du football, même s'il ne battra pas le portier égyptien Essam El-Hadary qui est le joueur le plus vieux à avoir participé à une Coupe du Monde, à 45 ans et 161 jours.