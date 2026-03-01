Sassuolo : les débuts de Darryl Bakola et Ulisses Garcia ravissent déjà Fabio Grosso

Depuis l’arrivée de Fabio Grosso sur le banc de Sassuolo, le club neroverde réalise l’une de ses saisons les plus solides des dernières années. Au classement de la saison, Sassuolo occupe une place confortable dans le haut du milieu de tableau, affichant un bilan équilibré avec dix victoires, cinq matches nuls et onze défaites, ce qui leur vaut une neuvième place au coup d’œil sur la Série A. Une position qui témoigne d’une stabilité retrouvée pour une équipe promue souvent en lutte pour le maintien ces dernières campagnes. Sur le plan offensif, les Neroverdi ont marqué 32 buts, avec Domenico Berardi qui mène le front avec sept réalisations, tandis qu’Armand Laurienté s’illustre comme le principal créateur avec cinq passes décisives. Cette efficacité offensive, associée à une défense globalement solide, a permis à Sassuolo de décrocher des résultats importants, notamment des victoires face à Udinese (2-1) et Hellas Vérone (3-0) lors des dernières journées, malgré une lourde défaite à domicile contre l’Inter (0-5). La dynamique actuelle du club s’explique aussi par une cohésion tactique forte et des choix judicieux de rotation opérés par Grosso. Le technicien italien a su trouver un équilibre entre expérience et jeunesse, en intégrant des profils complémentaires et en maintenant une identité de jeu claire : un 4-3-3 fluidifié qui mise sur la mobilité des milieux et l’altruisme des ailiers.

Dans cette logique, Sassuolo a, par exemple, su contenir des adversaires plus huppés sur le papier, comme lors du match nul contre l’AC Milan en décembre dernier où l’équipe a montré de la résilience et de l’efficacité dans le dernier geste. Dans ce contexte, l’équipe a su tirer profit de ses occasions, tout en restant compétitive dans la plupart de ses confrontations, ce qui illustre une progression nette par rapport aux saisons précédentes où le maintien occupait toutes les préoccupations. En ce sens, avec cette dynamique positive, la direction a voulu miser sur des ajouts malins durant le dernier mercato d’hiver, marqué notamment par les arrivées d’Ulisses Garcia et de Daryl Bakola en provenance de l’OM. «Nous accueillons un autre jeune joueur prometteur, Bakola. Je suis satisfait de ces arrivées, mais aussi de l’effectif actuel. Je cherche toujours à faire progresser mes joueurs. Avec des jeunes, la marge de progression est énorme, et je suis ravi de pouvoir compter sur ces quatre joueurs. Ensemble, nous allons essayer de réitérer nos succès. Nous acquérons des compétences qui nous faisaient défaut. Je suis content d’Ulisses, qui rejoint Doig». La connexion entre Sassuolo et l’OM semble encore faire des heureux en Italie après le départ d’Ismaël Koné.

Garcia déjà impliqué, Bakola en couveuse mais…

Au cœur de cette saison positive, Ulisses Garcia commence timidement mais avec des signes encourageants. Titulaire à son premier match contre l’Inter, le latéral suisse est entré en jeu pour renforcer le flanc gauche, avant d’être titularisé face à Udinese, où il a livré une performance solide ponctuée d’une passe décisive, preuve de sa capacité à contribuer offensivement lorsqu’il est sollicité. «Il vient d’arriver et nous apprenons à mieux le connaître : c’est un joueur expérimenté, titré à de nombreuses reprises. Je l’ai même affronté il y a quelques années en championnat suisse. Il possède de grandes qualités, tout comme ses coéquipiers. Le match commence aujourd’hui, mais j’ai pleinement confiance en tous les joueurs qui sont sur le banc et ils sont donc prêts à entrer en jeu», avait déclaré Fabio Grosso dans une récente conférence de presse. Sur les premières minutes de jeu qu’il a disputées jusqu’à présent (environ 155 minutes au total), Garcia a montré une volonté de participer à la construction et à l’équilibre de l’équipe, en dépit d’un manque de rythme, ce qui est compréhensible pour un joueur encore en adaptation à la Serie A et au système de Grosso.

Quant à Darryl Bakola, la jeune pépite française formée à l’OM, son intégration à Sassuolo incarne la politique audacieuse du club en matière de développement de jeunes talents. Arrivé pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros en février, Bakola n’a pas encore fait ses débuts en Serie A, restant pour l’instant plus en retrait dans la rotation du groupe. Mais ses débuts en interne n’en restent pas moins jugés positifs. «Il est encore en développement. Nous devons le tester pour cerner ses caractéristiques, mais il a le potentiel pour devenir un grand joueur. Il a de la personnalité et sait jouer au football. C’est un joueur prometteur, et nous sommes ravis de l’avoir et de le faire progresser. Pour l’instant, il évolue au poste de milieu offensif. Il peut jouer à différents postes, mais seul l’avenir nous le dira. Il est encore trop jeune pour être cantonné à un rôle précis. Nous allons mieux comprendre ses caractéristiques et comment l’exploiter au mieux», a ajouté Grosso sur le jeune joueur français. Toutefois, son éclosion est suivie de près par les observateurs : le milieu créatif de 18 ans dispose déjà d’une expérience professionnelle à l’OM, où il a inscrit plusieurs sélections chez les jeunes équipes de France et a gravi les échelons avant son transfert.

Même son de cloche au sein de la direction où Bakola jouit d’une totale confiance accordée. Bien que ses minutes soient encore limitées, Bakola apparaît régulièrement sur les feuilles de match et pourrait être amené à jouer un rôle plus important dans les semaines à venir, notamment si Grosso souhaite injecter davantage de créativité dans l’entrejeu ou répondre à des absences dans l’effectif. «Nous pensons qu’il est vraiment très fort : il est très jeune mais possède déjà une belle expérience. L’idée est qu’il mûrisse au cours de ces prochains mois et qu’il soit performant dès la saison prochaine. Le recrutement de Bakola a été rendu possible grâce au travail d’équipe de Carnevali, qui a impliqué, outre le PDG lui-même, le directeur sportif Francesco Palmieri et le responsable du recrutement Davide Cangini. Un recruteur a repéré ce jeune homme», a détaillé Giovanni Carnevali, directeur général de Sassuolo. Loin du tumulte du Vélodrome et du ciel azuréen de la Méditerranée, Darryl Bakola et Ulisses Garcia ont trouvé en Émilie-Romagne un nouveau souffle. Sous la houlette de Fabio Grosso, les deux anciens de l’OM redécouvrent le plaisir simple du jeu, dans un cadre plus discret mais tout aussi passionné. À Sassuolo, le vert et noir leur va bien avec moins de bruit, plus de confiance, et déjà la sensation d’avoir trouvé un terrain fertile pour écrire un nouveau chapitre.