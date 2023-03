Algérie : la mise au point d’Houssem Aouar sur ses propos polémiques sur l’équipe de France

La suite après cette publicité

Après avoir porté le maillot de l’équipe de France le 7 octobre 2020 en amical face à l’Ukraine, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar a fait une annonce sur le futur de sa carrière internationale : en effet, le joueur de 24 ans a annoncé, jeudi dernier, avoir changé de nationalité sportive et ainsi, représenter la sélection algérienne. Une décision qui prendra effet à partir de septembre prochain, d’un commun accord avec son nouveau sélectionneur Djamel Belmadi, le temps qu’il retrouve son meilleur niveau physique avant de défendre le maillot vert et blanc, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site.

Dans un entretien accordé au média officiel de la Fédération Algérienne de Football, le néo-international des Verts a, néanmoins, confié avoir quelques regrets sur son premier choix d’avoir choisi le maillot bleu, avant de se rétracter deux ans et demi plus tard : «je peux comprendre certaines pensées. Ce n’est pas un choix par défaut. Si ça l’était, je ne l’aurais pas fait maintenant. Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l’équipe de France, j’ai ressenti, tout simplement, un regret. Pour ma part, personnellement, je n’avais pas fait le choix qui me convenait.» Des déclarations qui ont fait réagir plusieurs observateurs du ballon rond, notamment Raymond Domenech…

Aouar regrette ses propos sur les Bleus

En effet, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France lui avait reproché de considérer l’Algérie comme un second choix après sa baisse de régime en club, lui fermant la porte des Bleus. Le principal intéressé, dans un entretien accordé à Téléfoot, a tenu à mettre les choses au clair quant à ses derniers dires : «c’est mon choix, et puis je suis prêt à faire face. Ce que j’ai dit, c’est que j’avais regretté de ne pas avoir choisi l’Algérie plus tôt, ce n’est pas un choix contre la France. C’est un manque de respect envers notre pays parce qu’il y a de très bons joueurs en Algérie. Il y a tellement de joueurs africains qui sont dans les meilleurs du monde : Mané, Mahrez, Salah, Osimhen. Ce n’est pas du tout un choix par défaut.»

Toujours au micro de TF1, l’ex-international Espoirs tricolore (15 sélections, 4 buts) est conscient de l’exigence à laquelle il devra faire face afin de s’imposer sous les ordres de Djamel Belmadi et ainsi rentrer dans les cœurs de plus de 44 millions de supporters : «en faisant ce choix-là, on ne m’a jamais dit que cela allait être tout acquis, que j’allais venir et que j’allais avoir le temps de jeu nécessaire. Pas du tout, je suis à pied d’égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur.» Son changement de nationalité sportive entre dans une politique de la FAF de convaincre les binationaux afin de permettre aux Fennecs de retrouver leur meilleur niveau et notamment, aller soulever une troisième Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire l’hiver prochain…