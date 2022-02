Premier League : Manchester City arrache la victoire face à Everton

Après sa défaite lors de la dernière journée de Premier League face à Tottenham, Manchester City voulait se relancer sur la pelouse d'Everton lors de la 27eme journée. Les Toffees, eux, espéraient réaliser un gros coup pour se donner un peu d'air au classement alors que l'équipe pointait à la 17eme place. Mais avant de se lancer dans ce match, les supporters et les joueurs avaient décidé de rendre un vibrant hommage au peuple et aux joueurs ukrainiens des deux équipes Zinchenko et Mykolenko.

Sur le terrain, malgré un début de match dominé par les hommes de Pep Guardiola, c'est bien Everton qui se montrait le plus dangereux et qui mettait clairement en difficulté City. La grosse activité du Brésilien Allan au milieu de terrain étouffait Rodri et Gündogan. Les coéquipiers de Bernardo Silva ne parvenaient pas à ressortir proprement le ballon face au gros pressing adverse. Richarlison ne passait d'ailleurs pas loin d'ouvrir le score, mais sa frappe était repoussée par Ederson (34e).

Scénario cruel pour Everton

Au retour des vestiaires, Everton repartait sur les mêmes bases avec un pressing agressif et beaucoup d'intensité dans les courses. Mais ce rythme allait finir par leur causer quelques soucis. Après cette grosse débauche d'énergie, les hommes de Franck Lampard commençaient à lever le pied et à subir de plus en plus. Il fallait des belles parades de Pickford pour que le score reste nul et vierge en début de seconde période (56e, 60e, 64e). Le gardien international anglais réalisait surtout deux arrêts exceptionnels devant Bernardo Silva (68e). De quoi commencer à frustrer les attaquants adverses.

Rien ne semblait pouvoir arriver pour le portier des Three Lions. Du moins, c'est ce que l'on pensait. À force de dominer, Manchester City poussait à la faute la défense d'Everton. Jusque-là très bon, Michael Keane se ratait complètement dans la surface et laissait Foden prendre le ballon et surprendre un Pickford trompé par son propre défenseur (86e). Un scénario cruel pour Everton surtout après l'action très litigieuse de Rodri, qui faisait main dans sa propre surface, en toute fin de match. Avec ce précieux succès, City reprend de l'avance sur Liverpool en tête du classement. De son côté, les coéquipiers de Doucouré pointent à la 17eme place.