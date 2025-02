PSG : Achraf Hakimi explique pourquoi il a prolongé

En amont de la rencontre contre l’AS Monaco (4-1), le PSG a annoncé pas moins de sept prolongations de contrat. D’abord, avec celles des "titis" Yoram Zague, Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach, mais aussi avec celles d’Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2030) et du coach Luis Enrique (2027).

Parmi eux, le latéral marocain de 26 ans a expliqué les raisons de sa prolongation avec le PSG : «je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club», a expliqué Achraf Hakimi sur le site du club.