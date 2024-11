Ligue des Champions : Brest impose le respect au FC Barcelone

Contre toute attente, ce n’est pas le Paris Saint-Germain, mais bien le Stade Brestois qui fait vibrer la France du football dans cette nouvelle Ligue des Champions. Quatrièmes du classement de la phase de ligue, les Bretons affichant un très beau bilan de trois victoires (contre Sturm Graz, Salzbourg et le Sparta Prague) et un nul face au champion d’Allemagne en titre (Bayer Leverkusen). Un parcours XXL qui offre d’ailleurs plus de 90% de chances aux hommes d’Éric Roy de disputer au minimum les barrages en février prochain.

Aujourd’hui, Brest compte six points d’avance sur le premier non qualifié, à savoir… le PSG. À quatre journées du terme, le SB29 a toutes ses chances. Mais les Ty Zefs abordent la partie la plus compliquée de leur calendrier, avec des adversaires bien plus coriaces que ceux affrontés jusqu’ici (FC Barcelone, PSV, Shakhtar Donetsk, Real Madrid). Et ça va commencer dès demain avec un déplacement en Catalogne pour y affronter le FC Barcelone. Dans ce choc entre deux mondes, les Blaugranas partent évidemment favoris, même s’ils restent sur deux contre-performances en Liga (défaite face à la Real Sociedad, nul face au Celta). Néanmoins, pas question de tomber dans l’excès de confiance. Sixième du classement, à un point des Brestois, le Barça affiche un réel respect pour le parcours des partenaires de Ludovic Ajorque.

Les Blaugranas font l’éloge du SB29

« Nous avons un match où physiquement nous devons affronter un adversaire très difficile, qui se débrouille très bien en Ligue des Champions, malgré le fait qu’il soit en milieu de tableau en championnat. Si on se relâche demain, on peut le payer cher. C’est un beau match, compliqué, et on espère montrer le niveau de l’équipe et prendre les trois points. Ils font du bon travail. Ce n’est pas un hasard s’ils n’ont pas perdu un seul match. Si nous perdons le moindre respect pour eux, nous le paierons cher. C’est un bon match à gagner pour oublier les deux matchs moins bons de l’équipe. Nous allons nous battre pour obtenir cette victoire », a déclaré le défenseur Iñigo Martinez, avant d’être suivi par son coach, Hansi Flick.

« Pour nous, il sera très important d’avoir le contrôle du ballon et de terminer les attaques pour prendre les trois points. Brest a fait de très bons résultats lors des derniers matches, ils ont dix points et nous avons vu ce qu’ils ont fait à Salzbourg. C’est une bonne équipe et nous devons nous concentrer sur ce match et c’est ce que nous allons faire, notre objectif est de les battre. » Les Bretons sont prévenus. Le FC Barcelone ne compte pas prendre cette rencontre à la légère.