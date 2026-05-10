Le Havre - OM : les compositions probables

Rien ne va plus à l’OM. Après quatre défaites lors de leurs six derniers matches de Ligue 1, les Olympiens sont en pleine crise sportive après une débâcle sur la pelouse de Nantes (3-0), relégué en Ligue 2. Une humiliation pour un groupe marseillais qui n’y arrive plus depuis quelques semaines. En plus des remous au sommet de la pyramide avec des dirigeants qui ne parviennent plus à faire régner l’ordre, la dernière mise au vert à la Commanderie a tourné au fiasco. Pour leur dernier soir au centre d’entraînement, plusieurs joueurs ont retourné leurs chambres et ont vidé un extincteur dans la chambre d’un dirigeant.

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Une ambiance de "colonie de vacances" qui contraste énormément avec l’urgence de la situation. Septièmes de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, les hommes d’Habib Beye ne devraient pas aller en Ligue des Champions à l’issue de la saison hors énorme retournement de situation. Pour accrocher à minima une compétition européenne, les Phocéens vont devoir vite se réveiller et ça passe forcément par une victoire ce dimanche sur la pelouse du Havre. Privé d’Aubameyang, mis à l’écart après les événements de la Commanderie, et de plusieurs cadres blessés, Habib Beye, plus que jamais controversé, va devoir faire preuve d’imagination pour composer un onze.

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Benjamin Pavard comme en 2018, Didier Digard va sortir le 4-4-2

Selon les derniers échos, Jeffrey De Lange devrait être le gardien du soir à Marseille. En défense, Benjamin Pavard serait le défenseur droit. Emerson se trouverait à gauche alors qu’une charnière argentine Balerdi-Medina devrait être alignée. Au milieu de terrain, un double-pivot avec Pierre-Emile Hojbjerg et Tochukwu Nnadi tiendrait la corde. Quinten Timber évoluerait en tant que numéro 10 dans ce 4-2-3-1. Enfin, l’attaque serait composée d’Igor Paixao, Amine Gouiri et Mason Greenwood.

De l’autre côté, Le Havre peut officialiser son maintien ce soir en cas de victoire. Une opération alléchante et pour laquelle Didier Digard ne doit pas se tromper sur sa compo. Aux cages, Mory Diaw devrait être titularisé. La défense serait composée de Yanis Zouaoui, Gautier Lloris, Arouna Sanganté et Loic Négo. Le milieu du 4-4-2 serait construit avec Seko et Rassoul Ndiaye dans l’entrejeu tandis que Sofiane Boufal prendrait place à gauche et Samuel Ebonog à droite. Enfin, l’attaque Samatta-Soumaré pourrait poser des problèmes à l’Olympique de Marseille ce soir. Réponse à 21h !