Tottenham enflamme complètement le mercato hivernal !

Le mercato hivernal des Spurs. À l’heure où l’Arabie saoudite interroge par son immobilisme certain sur le marché des transferts, Tottenham continue, de son côté, d’agiter ce début de mois de janvier. Relégués à six longueurs de Liverpool, leader du championnat anglais, les hommes d’Ange Postecoglou semblent, en effet, déterminés à l’idée de restructurer leur collectif. Dans le sens des départs comme des arrivées, les Lilywhites multiplient donc les officialisations, le tout après seulement une dizaine de jours de possibles transactions. Dernier mouvement en date ? Eric Dier (29 ans).

Convoité depuis plusieurs semaines par le Bayern Munich, le défenseur anglais (49 sélections, 3 buts) a officiellement rejoint la Bavière, ce jeudi. «Le FC Bayern a signé un contrat avec Eric Dier en provenance de Tottenham Hotspur jusqu’au 30 juin 2024, avec une option d’une année supplémentaire. Le défenseur international anglais portera le numéro 15 à Munich», précisait, à ce titre, le communiqué bavarois. Ce départ de l’ancien joueur du Sporting CP outre-Rhin n’est pas le seul à recenser pour les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium. En effet, l’écurie présidée par Daniel Levy a également décidé de se séparer d’Hugo Lloris, son emblématique capitaine, désormais sous les couleurs de Los Angeles FC en MLS.

Par ailleurs, Tottenham a également fait le choix de prêter le jeune Matthew Craig du côté de Doncaster, tout en cédant, sous la forme d’un prêt, Djed Spence au Genoa. Une vague de départs qui ne doit, cependant, pas faire oublier les différents renforts officialisés par le club londonien. Dans cette optique, les Spurs peuvent notamment se réjouir d’avoir mis la main sur le jeune roumain, Radu Dragusin. A la lutte avec l’AC Milan, Tottenham a finalement eu le dernier mot pour convaincre le Genoa de céder sa pépite contre près de 30 millions d’euros. Enfin, si Sergio Reguilón est de son côté revenu de son prêt à Manchester United, les coéquipiers d’Heung-min Son ont également étoffé leur secteur offensif.

En grande souffrance du côté du RB Leipzig, où il était revenu à l’été 2022, Timo Werner (27 ans) a ainsi opté pour un retour en Premier League. Après un passage du côté de Chelsea durant deux saisons, l’attaquant allemand (57 sélections, 24 buts), également annoncé chez les Red Devils, a finalement été prêté aux Spurs. Sous sa nouvelle tunique, l’ancien buteur de Stuttgart tentera alors de se relancer et d’apporter sa contribution à un secteur offensif londonien plutôt séduisant depuis le début de saison (42 réalisations marquées en championnat, quatrième meilleure attaque de PL). D’ores et déjà très actif, Tottenham n’a, quoi qu’il en soit, pas l’intention de rester sage durant cette période hivernale et les semaines à venir pourraient bien confirmer la tendance observée…