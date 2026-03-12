Le message d’Habib Beye à ses joueurs avant le retour au Vélodrome

Chahutés par leurs propres supporters depuis quelques semaines, les joueurs de l’Olympique de Marseille jouent sous tension. Durant l’échauffement contre Toulouse, ils ont même essuyé quelques sifflets et des chambrages. Habib Beye les comprend et c’est justement à son groupe de changer cela. Le comportement de ses troupes sur le terrain doit donner envie aux fans marseillais de les suivre. En conférence de presse, à la veille de retrouver le Vélodrome en Ligue 1, face à Auxerre (coup d’envoi à 20h45), l’entraîneur de l’OM a demandé aux joueurs d’être conquérants sur la pelouse pour être soutenu dans les tribunes.

«Ce n’est pas un espoir d’avoir les supporters avec moi. Ils aiment tous leur club. Ils nous donneront ce qu’ils ont envie de nous donner. Si on leur donne, ils nous donneront, résume le technicien. C’est notre rôle de les emmener avec nous en cette aventure de fin de saison. Les gens aiment l’OM. Quand je croise les gens dans la rue, ils sont très contents qu’on ait gagné à Toulouse. Le début de match peut nous permettre ça. Contre l’OL, j’ai entendu à la 75e des "mouillez le maillot" et à la 95e le stade a chaviré. C’est la passion et ce feu est nécessaire pour faire de nous une équipe conquérante.»