FC Barcelone : les 9 attaquants visés pour le mercato

Erling Haaland. Voici le nouveau dossier sur lequel FC Barcelone et Real Madrid vont s'affronter cet été. Qui l'emportera ? Difficile à dire, d'autant plus que Mino Raiola brouille bien les pistes, s'étant réuni avec la direction des deux clubs plus tôt dans la semaine. Une chose est sûre, les deux clubs, malgré les difficultés financières du moment, sont convaincus de pouvoir l'attirer dans leurs rangs d'ici quelques mois.

Mais à Barcelone, on étudie tout de même certaines alternatives en cas d'échec, comme l'explique Mundo Deportivo. Il faut dire que la situation financière est réellement compliquée, et que même si Joan Laporta estime être en mesure d'offrir un galactique à son club, d'autres grosses écuries européennes auront moins de problèmes pour financer une opération qui dépassera les 100 millions d'euros.

Du très beau monde

Il y a ainsi deux joueurs de l'Inter qui plaisent au Barça, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. Les soucis financiers du club milanais pourraient aider les Barcelonais, mais il faudrait tout de même mettre la main à la poche, avec des montants dépassant les 100 millions d'euros pour le Belge comme pour l'Argentin. Vient ensuite le cas d'Harry Kane, lui aussi très cher, mais que les Spurs ne vendront pas à un autre club anglais.

Parmi les options moins chères, il y a Alexander Isak, qui fait de belles choses avec la Real Sociedad et n'a que 21 ans. Paulo Dybala, un temps très convoité, a vu sa cote baisser au fur et à mesure que les années avançaient. La Juventus a aussi besoin de liquidités. Vient ensuite Darwin Núñez (Benfica), considéré comme la possible surprise du chef par le journal espagnol, ainsi que les deux joueurs libres Memphis Depay et le Kun Agüero. La logique voudrait qu'il y ait deux joueurs de cette liste recrutés par le FC Barcelone cet été : un plutôt cher, et l'autre à moindre coût. Affaire(s) à suivre.