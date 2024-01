L’ASM va récupérer une belle somme pour Gelson Martins

En grande difficulté à l’AS Monaco depuis de nombreux mois, Gelson Martins, qui s’entraînait en marge du groupe pro depuis l’été dernier, ne se voyait pas terminer la saison sur le Rocher.

Et c’est en Grèce qu’il va poursuivre sa carrière. L’attaquant international portugais de 28 ans est arrivé lundi soir au Pirée pour passer la traditionnelle visite médicale. Il devrait s’engager pour deux saisons et demie avec le club grec. Selon nos informations, le club monégasque va récupérer 3 M€ dans l’opération. Un joli coup pour l’ASM puisque l’ancien joueur de l’Atletico de Madrid, qui n’a plus joué de match officiel depuis février 2023, était en fin de contrat en juin prochain.