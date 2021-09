Bayern Munich : Bouna Sarr a refusé 3 offres

Bouna Sarr (29 ans) avait des prétendants lors de ce mercato estival. D’après TZ, l’ancien Marseillais a refusé trois offres, de Lille, l'Olympiakos et du Besiktas. Trois clubs qui ont chacun remporté leur championnat la saison passée.

Si le Bayern Munich n’était pas contre un départ, Sarr de son côté se sent bien en Allemagne et n’a pas souhaité partir. Sous contrat jusqu’en 2024, il est maintenant troisième dans la hiérarchie à son poste, derrière Benjamin Pavard et Josip Stanisic.