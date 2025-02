L’OL retrouve enfin le sourire avec Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais peut souffler. Après une période très délicate marquée par un mercato hivernal où 80% de l’effectif était sur le départ et une interdiction de recrutement prononcée par la DNCG, mais aussi une crise sportive avec sept matches sans victoire, dont une élimination en Coupe de France et la mise à pied de Pierre Sage, l’OL a enfin lancé son ère Paulo Fonseca. Outre son premier match compliqué à Marseille (2-3), le néo-manager rhodanien a remporté sa première victoire contre le Stade de Reims (4-0).

Un clean-sheet et quatre buts inscrits

En l’absence d’Alexandre Lacazette, le 4-2-3-1 proposé, avec Corentin Tolisso dans l’axe, Rayan Cherki dans une position libre sur la droite et Georges Mikautadze en pointe, a porté ses fruits avec beaucoup de combinaisons intéressantes. Notamment après les entrées de Thiago Almada et Malick Fofana, qui ont pu faire parler une certaine qualité technique. Mais aussi un jeu davantage porté vers l’avant et un pressing intéressant, dans la lignée de ce que proposait Sage.

«Ce n’est pas si différent que sous Pierre Sage. Il y a cette faculté à faire le travail offensivement et défensivement. La consigne était de jouer, il voulait qu’on joue d’une certaine manière. On a mis des buts construits et on a développé un jeu offensif intéressant. On doit encore travailler pour apprendre. Il faut que l’on continue à écouter le coach pour progresser et faire mieux chaque semaine. Il faut que l’on continue», notait d’ailleurs Corentin Tolisso, sur DAZN.

Paulo Fonseca attend encore plus

Même chose pour Rayan Cherki, de retour à un très bon niveau après une période creuse au mois de janvier : «on a beaucoup travaillé avec le nouveau staff, je pense que cela s’est vu. On est encore en recherche d’automatismes, mais on peut encore fait nettement mieux. C’est un match maîtrisé et faut continuer comme cela. Le coach me demande de jouer comme je sais le faire, cela nous a réussi et j’espère que ça continuera comme cela», a-t-il reconnu.

De son côté, Paulo Fonseca a reconnu que son équipe a été intéressante offensivement, mais attend encore plus de travail. «On a travaillé défensivement, notre récupération a été forte. Offensivement, notre jeu positionnel était intéressant. Je pense qu’on est à une période où on doit beaucoup travailler, progresser. Sur les buts que nous avons mis, l’inspiration de nos joueurs offensifs est magnifique. Ce n’est pas le travail du coach mais la qualité pure des joueurs dans ces conditions-là. On travaille offensivement pour créer une relation. Je suis très content parce qu’on a fait une semaine de travail ou tous les joueurs ont très bien travaillé. Ils méritent», a-t-il assuré. Avant d’affronter Montpellier, la semaine prochaine, tous les voyants sont au vert pour l’OL, qui remonte à la 6e place.