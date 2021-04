Real-Barça : Iniesta donne les trois joueurs clés du Clasico

Ce samedi soir, le Real Madrid accueille le FC Barcelone pour un Clasico qui promet d’être très disputé. Les deux équipes espèrent s’imposer pour mettre la pression au leader l’Atletico Madrid. L’ancienne légende du Barça Andres Iniesta qui évolue toujours au Japon, a donné son avis sur la rencontre. Pour le milieu de 36 ans, trois joueurs auront un rôle important dans ce match.

La suite après cette publicité

« Ce samedi, le Clásico sera joué. Pour moi, il y a trois noms qui seront les clés, qui seront très importants. L'un d'eux est Sergio Busquets. Je pense qu'il est fondamental au milieu de terrain. Puis Jordi (Alba) qui, j'en suis sûr, aura un impact énorme et finira par être important, comme il l'a été toute l'année. Et Leo Messi, qui est un joueur déterminant et je suis sûr qu'il le sera aussi dans ce match », a-t-il déclaré.

CLASICO Real Madrid - Barcelone : Votre premier pari remboursé jusqu'à 100€ ! La victoire du Barça peut vous rapporter 220€, celle du Real Madrid 298€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre . Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé !