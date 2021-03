Le Barça lance les grandes manœuvres pour la saison prochaine, la BBC bientôt de retour au Real Madrid

La suite après cette publicité

Les fortes exigences de Koeman sur le mercato

Conforté hier dans son poste d'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine par son nouveau président, Joan Laporta, Ronald Koeman peut désormais passer à la vitesse supérieure. À savoir avoir des exigences sur le mercato. Et Mundo Deportivo ne s'y trompe pas ce matin et évoque sur sa une ce que souhaite le Néerlandais pour son effectif la saison prochaine. Aux prolongations indispensables de Lionel Messi et d'Ousmane Dembélé, Koeman veut aussi un latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain physique et enfin un numéro neuf. Pour ce qui est du défenseur central, son vœu va vite être exaucé puisque selon Sport, le jeune joueur de Manchester City, Éric Garcia, va s'engager pour 5 ans une fois son contrat terminé avec le club anglais.

Le Real veut reformer la BBC

Et si le trio magique des grandes années du Real Madrid (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, la BBC) se reformait la saison prochaine dans la capitale espagnole ? Selon le journal As, c'est possible, surtout après la déclaration de Gareth Bale hier en conférence de presse alors que le joueur prêté à Tottenham est actuellement en sélection. Bale a indiqué qu'il retournerait à Madrid au 30 juin après la fin de son prêt en Angleterre et cela n'est pas passé inaperçu outre-Manche. Tout comme en Espagne où As y voit «un retour vers le futur». Surtout que la situation de Cristiano Ronaldo à la Juventus est devenue complexe. Pointé du doigt et désigné coupable de l'élimination de la Vieille Dame en Champions League notamment, le Portugais «pourrait délaisser la Juve pour le Real» cet été. Et selon As, le club turinois serait désormais disposé à écouter des offres pour sa star portugaise. Affaire à suivre.

La Coupe du Monde au Qatar continue de faire polémique

Alors que la France et les autres nations européennes entament ce soir les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre et décembre de l'année prochaine, ce Mondial continue de faire polémique dans la presse et auprès des joueurs. Le journal La Provence, par exemple ce matin, a choisi de parler «des esclaves du foot». Ces ressortissants étrangers qui sont exploités et qui meurent sur les chantiers des stades du pays du Golfe. The Guardian a révélé que plus de 6 500 êtres humains seraient morts au Qatar durant les chantiers de la Coupe du Monde. Des informations qui interpellent et qui posent question, notamment aux joueurs. Hier en conférence de presse, le Néerlandais Georginio Wijnaldum a lancé un appel afin de se battre pour la préservation des droits de l'homme. Pour lui, il y aura «un avant et un après-Mondial» au Qatar, comme le rapporte AD Sportwereld. Cette Coupe du Monde 2022 va poser de sacrées questions éthiques à tout le monde...