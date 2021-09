Barça : Sergi Roberto était inconsolable après la défaite face au Bayern Munich

Le FC Barcelone a vécu une soirée compliquée mardi. Les Blaugrana ont été surclassés par le Bayern Munich et se sont inclinés lourdement sur leur pelouse (0-3). À tel point que les dirigeants barcelonais ont tenu une réunion à l’issue de la rencontre, jusqu’à 2h du matin. La presse espagnole n’y est pas allé de main morte ce mercredi matin, mettant la faute sur Gerard Piqué et Sergio Busquets notamment, ainsi que Sergi Roberto.

La suite après cette publicité

Ce dernier a d’ailleurs été la cible de sifflets pendant la rencontre, qui se sont intensifiés au moment de sortie à la 59e minute. AS rapporte que Roberto a été très touché d’avoir été pris pour cible par le public et n’a pu retenir ses larmes une fois retourné au vestiaire. Le soutien de Busquets et Piqué n’a pas suffi à le consoler, le défenseur a même pris sa défense auprès des médias après le match.