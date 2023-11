Les prêtés du Paris Saint-Germain sont en pleine galère !

Quel est le point commun entre Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Édouard Michut, Juan Bernat, Lucas Lavallée, Ilyes Housni, ou encore Renato Sanches et Noah Lemina ? La question semble assez simple puisque, comme Xavi Simons, ils sont tous prêtés par le PSG cette saison. Il y a tout de même une petite subtilité. À la différence du milieu de terrain néerlandais qui brille sous les couleurs du RB Leipzig, les autres éléments cités vivent une expérience poussive, si ce n’est pire pour certains d’entre eux. La plupart ne jouent pas ou très peu. De mauvais augure pour la suite de leur aventure parisienne, et même de leur carrière.

On vous en a déjà parlé ici. La situation de Renato Sanches (26 ans) ne s’améliore pas au fil des semaines. Trop souvent blessé, comme lors des dernières saisons, le milieu de terrain n’a connu que six morceaux de matchs à la Roma (139 minutes pour 1 but). Son option d’achat ne sera pas levée si on se réfère aux récentes déclarations de José Mourinho. Juan Bernat (30 ans) connaît peu ou prou la même situation à Benfica. Très peu utilisé (6 matchs, 245 minutes de jeu), le latéral gauche a subi il y a dix jours d’une déchirure des abducteurs qui va le tenir éloigné pendant un long moment des terrains.

Très peu de temps de jeu chez les jeunes

Chez les jeunes prêtés par le PSG, la situation n’est guère plus reluisante. Ismaël Gharbi est sans doute celui qui s’en tire le mieux. Du haut de ses 10 matches toutes compétitions confondues (675 minutes), le milieu offensif de 19 ans cumule déjà 2 buts et 2 passes décisives. Il joue régulièrement avec Lausanne-Sport et dans une équipe classée 7e de Super League suisse (sur 12). Colin Dagba est, lui, prêté à l’AJ Auxerre en Ligue 2 après avoir été cédé à Strasbourg. Mais même à l’échelon inférieur, l’ancien chouchou de Thomas Tuchel peine à obtenir du temps de jeu. Le latéral de 25 ans a effectué 9 apparitions pour 275 minutes, dans une équipe qui commence à tourner.

Ça en devient une habitude pour lui aussi. Prêté la saison passée à Sunderland en Championship, Édouard Michut passe la saison du côté d’Adana Demirspor, surprenant 3e de Süper Lig turque. C’est bien ça le problème pour le milieu de terrain de 20 ans. Il doit se contenter de chauffer le banc de touche (7 minutes de jeu lors de sa seule apparition le 23 octobre). Lucas Lavallée (20 ans) est lui prêté à Dunkerque dans l’antichambre du football français, où il est le gardien numéro 2 et n’a toujours pas joué le moindre match. Noha Lemina (18 ans) a quant à lui connu 2 apparitions avec la Sampdoria (105 minutes) en Serie B, tout comme Ilyes Housni (2 matchs, 55 minutes), prêté au Qatar à Al-Sadd SC.