FC Barcelone : pourquoi Lionel Messi n'a pas encore prolongé

Le feuilleton Messi. En Catalogne, c'est le sujet qui a passionné les foules ces derniers mois. Si on utilise le passé, c'est parce qu'a priori, tout est OK pour le nouveau contrat de l'Argentin avec l'écurie barcelonaise. Il s'agit d'un nouveau bail de 5 ans, avec un salaire réduit d'au moins 50% pour aider son club à faire face à sa situation financière difficile pour ne pas dire catastrophique.

Depuis des semaines, Joan Laporta envoie donc des messages rassurants à ce sujet. Du côté du clan de l'Argentin, on ne s'est pas encore prononcé, mais il faut dire que le principal concerné profite maintenant de vacances à Miami. Dans le même temps, le patron du Barça devait réussir à faire baisser la masse salariale de son effectif pour inscrire La Pulga et les nouvelles recrues, et c'est visiblement chose faite.

Messi, l'exemple ?

Comme l'explique Sport, l'Argentin prolongera officiellement au cours du mois d'août, et vraisemblablement pendant la première semaine de ce huitième mois de l'année. Une date qui correspond aussi à son retour de vacances, quand il pourra physiquement signer ce nouveau bail avec son club formateur. Un contrat qui n'est de toute manière pas encore totalement rédigé, même s'il y a un accord total sur les points principaux comme le salaire. Les avocats du natif de Rosario et ceux du club règlent donc encore quelques détails administratifs, et le FC Barcelone a hâte d'annoncer la nouvelle.

Pas de tracas pour les fans blaugranas donc, il ne faut qu'attendre le retour de vacances du joueur et la fin de la paperasse. Le média ibérique explique par ailleurs que les dirigeants catalans espèrent que le sacrifice du numéro 10 sur le plan salarial incitera les autres joueurs de l'effectif à en faire de même, alors qu'une négociation pour une baisse des émoluments générale est en cours avec l'effectif. Mais ça, ça s'annonce plus compliqué...