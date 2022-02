PSG : Marco Verratti risque très gros

La suite après cette publicité

Le PSG en a ras-le-bol. Les Parisiens estiment que les arbitres de Ligue 1 ne sont pas au niveau, et tant dirigeants que joueurs reprochent au corps arbitral un énorme manque de communication, et estiment que les joueurs vedette de l'équipe ne sont pas correctement protégés par les hommes au sifflet. Leonardo et Marco Verratti avaient notamment tapé du poing sur la table après le match.

« Juste, je veux rajouter quelque chose. Comment s’est possible de prendre dix cartons jaunes et de pas pouvoir parler à l’arbitre. On veut avoir des explications et c’est toujours, on peut pas parler avec l’arbitre, on peut pas parler avec l’arbitre, c’est le seul match, le seul arbitre où les choses se passent comme ça. On prend dix cartons jaunes, là c’est penalty, c’est aussi carton jaune. Un moment donné il faut aussi que les arbitres prennent leurs responsabilités parce que je pense que là on s’est fait chier dessus avec les arbitres... », avait ainsi lancé l'Italien.

Il risque de manquer plusieurs matchs importants

Et Verratti risque gros. Si le Conseil National de l'Ethique de la FFF n'a pas saisi la commission de discipline de la Ligue pour le directeur sportif italien, elle l'a fait pour le milieu de terrain. Comme l'indique le quotidien l'Equipe, le joueur formé à Pescara risque de prendre très cher. Le petit hibou s'expose ainsi à une sanction de cinq matchs si la commission considère ses propos comme « grossiers ».

Elle pourrait même être supérieure - ou inférieure - en fonction de divers critères mis en place par l'institution, avec des possibilités de combiner matchs de suspension fermes et matchs de sursis. Mauricio Pochettino risque donc de devoir composer sans l'Italien lors de plusieurs matchs importants, comme ce déplacement à Nice le 5 mars, juste avant la Ligue des Champions, ou ce duel à Monaco le 20 mars. Affaire à suivre...