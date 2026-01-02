OM : Facundo Medina raconte son long calvaire

La lumière au bout du tunnel. Facundo Medina a attendu trois mois avant de retrouver enfin les terrains. Blessé contre l’Ajax le 30 septembre dernier en Ligue des Champions, le défenseur a pu reprendre doucement à l’occasion du 32e de finale de la Coupe de France facilement remporté par l’OM (6-0). 28 petites minutes afin de regoûter au gazon et au ballon après une longue période à devoir soigner une entorse à la cheville persistante.

Sa récupération a pris plus de temps que prévu avec un gros mois supplémentaire, alors qu’il devait revenir initialement au début du mois de décembre. Ses sensations ne sont pas revenues tout de suite, l’obligeant à prendre davantage de précautions. «Jamais je n’ai pensé que je n’y arriverai pas. Ce n’est pas mon été d’esprit. Je voulais revenir avant la Coupe de France mais il ne fallait pas prendre de risque. Ma famille est là et c’est le plus important», rejoue l’Argentin en conférence de presse.

Loué par De Zerbi… alors qu’il ne jouait pas

Remis et bien remis, le défenseur va pouvoir faire pleinement partie de l’équipe. Depuis son arrivée officielle en provenance de Lens cet été, il n’a disputé que 5 rencontres. Un total trop faible pour un joueur attendu par Roberto De Zerbi. Celui-ci souhaitait en faire un cadre de son arrière-garde. Récemment, il a même affirmé que si Medina avait été sur le terrain, son équipe n’aurait jamais encaissé un but sur une longue touche, comme ce fut le cas contre Toulouse (2-2).

«Vous connaissez le coach. C’est lui le plus fou. Si ça arrive, c’est aussi la fatigue, jouer tous les trois matchs, le mental. Si j’avais été là… On ne sait pas. Tout le monde peut parler après. Le coach est fou», s’amuse le natif de Villa Fiorito, réputé pour sa grinta et son vice. Son envie de jouer et sa polyvalence devraient aussi permettre à l’OM d’aborder la 2e partie de saison mieux armé. Il y a Nantes dimanche (15h) puis le Trophée des Champions contre le PSG le 8 janvier prochain.

Medina : «j’ai pris beaucoup d’expérience durant cette période»

«Je veux d’abord profiter du moment. J’ai 26 ans et c’est la première fois que je m’arrête aussi longtemps. J’ai pris beaucoup d’expérience durant cette période et là, on va jouer un trophée, c’est fou. Alors le Mondial…», répond-il à une question sur une potentielle participation à la Coupe du Monde, affirmant ne plus ressentir aucune douleur. «Moi, je pense à dimanche, pas à dans 4 ou 5 mois. Je sors de blessure, je ne joue pas. C’est difficile de voir à plus long terme.» Cette fois, il peut regarder devant.