L'OM bouge enfin sur le brûlant dossier Florian Thauvin

L'information est un peu passée inaperçue. La semaine passée lors de son passage à RMC, Jacques-Henri Eyraud avait indiqué après avoir longuement expliqué qu'il voulait conserver André Villas-Boas que des négociations allaient sans doute se lancer dans les prochains jours avec Florian Thauvin. Sortant d'une saison blanche, le joueur de l'OM a bien débuté ce nouvel exercice, en témoignent ses 3 buts et ses 4 passes décisives en seulement 7 rencontres de Ligue 1. Problème chez ce dernier, il est en fin de contrat en juin prochain et risque fort de s'en aller libre si la situation n'évolue pas rapidement.

La suite après cette publicité

L'ailier a lui déjà exprimé son mécontentement, affirmant ne pas comprendre comment il avait pu en arriver ici. «Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018» lâchait-il dans les colonnes de L'Equipe à la fin du mois de septembre. Nous sommes maintenant à 8 mois de la fin de son contrat et la direction marseillaise prend les choses en main.

Thauvin aurait ouvert la porte à une prolongation

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Pablo Longoria le directeur du football du club olympien a précisé que des réunions étaient prévues afin de trouver une solution. Comprendre, faire prolonger l'ancien Bastiais. «Je parle souvent de « patrimoniser » le club, d’avoir du patrimoine. Florian Thauvin est une part importante du patrimoine du club. C’est pour ça que c’est dur de perdre un joueur important comme Florian Thauvin. C’est pour ça que dans sa situation de fin de contrat, nous devons travailler tous ensemble, le club avec l’entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. »

D'après le dirigeant de 34 ans, Thauvin semble même ouvert à une prolongation. «Le foot, la vie, il faut toujours trouver des solutions, arriver à trouver des points de rencontre entre tout le monde. Je crois en la capacité de gérer des personnes et pour s'appuyer sur l'émotion. C’est pour ça qu’il faut chercher une solution qui doit être la meilleure pour tout le monde. Je crois vraiment les paroles de Florian qu’il parle de continuité et je suis content de trouver une ouverture de son côté», sourit Longoria. Il faut désormais que les différentes parties s'accordent et le temps manque.