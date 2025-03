Manchester City : le dérapage de trop pour Jack Grealish ?

Décidément, nos amis footballeurs n’ont pas le sens du timing en ce moment. On pense par exemple à l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca, qui vient faire un tête contre tête avec l’arbitre alors que tout le corps arbitral dénonçait l’atmosphère pesante depuis le dérapage verbal du président de l’OM Pablo Longoria. Ou alors à Jack Grealish, de nouveau pris en flagrant délit de beuverie alors que son entraîneur avait récemment réclamé publiquement qu’il se prenne en main pour retrouver un état physique optimal.

Mais voilà, Grealish est comme ça, c’est un lad anglais typique, et c’est ce qui lui vaut une cote d’amour élevée chez une partie des supporters. Pris en photo à la sortie d’un pub à Newcastle dans un état d’ébriété incontestable, il avait aussi pris le temps de poser avec plusieurs personnes au cours de la soirée. Proche du peuple, Jack Grealish. Mais aussi proche de la sortie à Manchester City. Car la saison compliquée des Citizens a accouché d’un constat clair : il faudra faire le ménage cet été au sein de l’effectif.

Grealish se met des bâtons dans les roues

Sont concernés par le coup de balai très probable : Ederson, De Bruyne, Bernardo Silva et Jack Grealish, entre autres. Certains tentent de sauver leur place, et c’est que Grealish est censé faire, lui qui souhaite rester Citizen, où son contrat l’amène quand même jusqu’en 2027. Mais il ne semble pas en être capable. Une victoire en FA Cup contre le modeste Plymouth Argyle et le voilà au pub. Rien ne l’empêche de profiter comme il le souhaite de ses jours de repos, bien évidemment, mais à l’heure de jouer son avenir, ce n’est pas la meilleure manière de se distinguer.

Recruté pour près de 120 M€ en 2021, Grealish a atteint le sommet en remportant la Ligue des Champions en 2023. Depuis, il n’est qu’un intérimaire, blessé ou simplement hors de forme. Il avait expliqué avoir vécu sa pire année suite au succès en Ligue des Champions, sur le plan du foot comme sur le plan privé, et avait assuré vouloir reprendre sa place. Mais cette saison, il n’a inscrit que 2 buts, un en FA Cup et un en Ligue des Champions face au PSG, et n’a été titulaire que 6 fois en Premier League. Son destin est entre les mains de Pep Guardiola, et la presse anglaise en semble convaincue, il paraît s’éloigner plus que jamais de l’Etihad Stadium.