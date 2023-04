PSG : Christophe Galtier, des espoirs au cauchemar !

La suite après cette publicité

Un goût amer. Celui d’un salarié lambda sortant d’une semaine éreintante et déçu, un vendredi soir, par sa rencontre avec le septième art. Pourtant, à la lecture du synopsis, le rendez-vous était prometteur. Voilà comment résumer l’aventure de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale française en provenance de l’OGC Nice, cinquième de la saison 2021-2022, en juillet 2022, le technicien de 56 ans déchaînait, en effet, les passions. Des admirateurs - bercés par le jeu chatoyant proposé sur la scène nationale - aux détracteurs - peu emballés à l’idée de voir l’institution PSG pilotée par un entraîneur peu expérimenté à l’échelle européenne - le dénommé Galette ne laissait personne insensible.

Une arrivée discutée dans la capitale

«Le Paris-Saint Germain, on peut le comparer à la Paramount. On m’annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt, et là j’arrive c’est Dany Boon. J’ai un immense respect pour sa carrière, mais j’ai un coup de froid. C’est un super entraîneur, mais on parle du Paris Saint-Germain… On nous vendait Ancelotti, Zidane, Tartempion, tous les plus grands… On va laisser la chance au produit», lançait à ce titre Éric Blanc, en juin dernier, sous le regard hilare des consultants présents sur le plateau de L’Équipe du Soir. Neuf mois plus tard, le bilan ressemble, de près, à une grossesse très mouvementée. Convaincant pour ses débuts, l’ancien coach de Saint-Étienne et du LOSC Lille chassait pourtant rapidement l’ombre du discuté Mauricio Pochettino.

Habile dans sa communication, suivi dans ses choix et félicité pour ses résultats, Galtier gérait parfaitement son baptême de l’air. Celui d’un tacticien, certes, pas forcément gradé pour un club d’un tel standing, mais sûr de ses idées. Aux commandes d’un 3-4-3 rapidement décidé, l’enfant du quartier des Caillols survolait les débats, tout en faisant briller un trio aussi fantastique que remis en question dans l’équilibre de l’équipe parisienne. Fort d’un premier titre lors du Trophée des Champions remporté, en juillet dernier, face au FC Nantes (4-0) et porté par une attaque de feu (28 buts marqués lors des sept premières rencontres officielles), Galtier impressionnait. De quoi nourrir de très grandes ambitions pour la suite de la saison, notamment sur la scène européenne.

Des débuts en fanfare !

Invaincu en Ligue 1, jusqu’au 28 décembre, le nouvel homme fort du PSG plaçait, par ailleurs, parfaitement les Rouge et Bleu vers un onzième titre de champion de France. Mais les premières interrogations, elles, n’attendaient pas. Tenu en échec à deux reprises face à Benfica lors de la phase de poules de Ligue des Champions, le PSG inquiétait pour la première fois de la saison. Pris par l’intensité de la formation lisboète, les hommes de Christophe Galtier ne trouvaient pas la parade. Amorphe collectivement et incapable de renverser la tendance, le club de la capitale voyait finalement les Portugais - auteurs d’un dernier carton (6-1) contre le Maccabi Haïfa - s’emparer de la première place du groupe H. La suite, tout le monde la connaît. Dépassé, à tous les niveaux, par le Bayern Munich, le PSG sortait (une fois de plus) dès les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Globalement séduisant pour ses débuts - si l’on oublie cette réponse ironique à une question sur les déplacements en jet privé du club parisien - Galtier laissait finalement, tel un père aimant, la majorité de ses protégés s’envoler pour le Qatar, terre de la 22ᵉ édition de la Coupe du Monde. Spectateur et non plus architecte, le technicien parisien compatissait alors avec les larmes de Neymar, regrettait le destin de Kylian Mbappé et ne pouvait que célébrer la suprématie de Lionel Messi, couronné du seul titre qui lui manquait. Prêt à tout pour chasser les doutes aperçus contre les Aigles avant la trêve internationale, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2024 dans la capitale française innovait. Contraint par la méforme physique de certains Parisiens et obligé de composer avec les blessures, Galette se laissait ainsi convaincre par différents changements tactiques.

Un avenir scellé, un présent très difficile

Exit le 3-4-3. Place au 4-3-1-2 avant de s’essayer au 3-5-2. Exit les doutes naissants. Place au crash. Défait (1-3) à Lens pour célébrer la nouvelle année, le PSG entrait ainsi dans une nouvelle phase. Celle d’une équipe rattrapée par ses vieux démons où le capitaine Galtier ne parvenait plus à contrôler le gouvernail. Discuté tactiquement, lâché par une partie de son vestiaire, l’ancien entraîneur des Dogues brillait alors par son manque de mordant, au point d’être rappelé à l’ordre par son président, Nasser al-Khelaïfi. Et pour cause. Après 8 défaites en 2023 - pire début d’année civile du club de la capitale depuis 22 ans - une élimination dès les huitièmes de finale de Coupe de France face au rival marseillais et, donc, ce nouvel échec sur la scène européenne, Galtier est plus que jamais fragilisé. Au point de sceller son sort dès l’été prochain ?

Difficile pour les observateurs d’imaginer une autre issue. Conforté à son poste, au moins jusqu’à la fin de la saison, Galtier se sait sous pression. Avec six petites longueurs d’avance sur le RC Lens, le club parisien reste, bel et bien, en course pour défendre son titre dans l’Hexagone, mais les nouvelles révélations faites au sujet du coach français promettent, quant à elles, une fin de saison sous haute tension pour le Marseillais. Accusé de racisme, suite aux révélations du journaliste Romain Molina au sujet d’un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, le Français de 56 ans, qui a décidé de porter plainte, voit son aventure parisienne tourner au cauchemar. Menacé de mort et placé sous protection depuis, Christophe Galtier va désormais devoir gérer une fin de saison oppressante, à commencer par un rendez-vous ô combien important face aux Sang et Or, ce samedi à 21 heures, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Amis cinéphiles, c’est au PSG que le script semble le plus abouti.

