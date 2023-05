Le Real Madrid met un coup de pression à Bellingham, Manchester City propose un échange fou au Bayern Munich

Le Real Madrid est pressé !

Ce qui devait être l’un des feuilletons de l’été pourrait bien connaître son dénouement avant même le début du mercato estival ! Et on parle ici du dossier Jude Bellingham ! D’après les dernières rumeurs, le crack anglais a déjà donné son accord au Real Madrid ! Reste encore à se mettre d’accord avec le Borussia Dortmund ! Et c’est ce qu’explique le Sunday Express dans son édition du jour qui parle de «Jude comme la vraie cible du Real», avec un petit jeu de mots. Selon le tabloïd anglais, le Real Madrid va envoyer son offre au BvB. Un contrat de 5 ans attend le joueur dans la capitale espagnole. L’ambition du Real Madrid est de boucler ce dossier avant le 1er juin ! Une information également reprise par le Sunday Star dans son encart. Il est question d’une proposition de la Casa Blanca supérieure à 100 millions d’euros comprenant des bonus. Bellingham et Dortmund sont prévenus, le Real Madrid est pressé ! Pour rappel, le mercato estival ouvrira ses portes le 10 juin prochain.

Manchester City veut se débarrasser de Cancelo à tout prix

Petit point mercato concernant Manchester City avec un énorme rebondissement dans le dossier Ilkay Gundogan. Selon The Times, le capitaine pourrait finalement snober le Barça pour prolonger avec Manchester City ! Le tout récent vainqueur de la Premier League, qui souhaitait initialement proposer une prolongation d’un an au joueur, a changé d’avis avec ses récentes performances. Un contrat de deux ans avec une option d’une année supplémentaire est à l’étude. Cette nouvelle ne met pas un terme à la piste d’un renfort au milieu de terrain puisque selon le Sunday Mirror, un échange fou avec le Bayern Munich est envisagé ! Pep Guardiola est fan de Joshua Kimmich et le tabloïd anglais explique que Manchester City pourrait proposer au Bayern de conserver Joao Cancelo en échange de l’Allemand. Pour rappel, le Portugais est prêté avec une option d’achat fixée à hauteur de 70M d’euros.

Manchester City sacré !

Manchester City conserve sa couronne pour la 3ème saison consécutive ! Avant même de jouer cet après-midi face à Chelsea, les hommes de Pep Guardiola ont été sacrés ! Et c’est grâce à la défaite d’Arsenal 1-0 face à Nottingham Forrest ! Le Manchester Evening News reste dans la sobriété dans son édition du jour en évoquant les nouveaux champions d’Angleterre ! La fête n’est pas totale puisque les Cytizens ont encore 2 titres à aller chercher avec la Coupe et la Champions League ! Dans ses pages intérieures, le tabloïd anglais récapitule tout de même les sacres de Pep Guardiola qui a glané 5 championnats en 6 six saisons ! «Manchester City de nouveau champion», s’exclame le Sunday Mail ! Un titre célébré… à moitié !