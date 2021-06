L'Atlético de Madrid propose un alléchant échange à Manchester City

Deux ans après avoir collaboré avec la Juventus pour s’échanger Danilo et João Cancelo, Manchester City va-t-il à nouveau être au coeur d’un chassé-croisé ? Selon The Times, il y a des chances pour qu’un tel scénario se produise. En effet, le journal anglais annonce que l’Atlético de Madrid a proposé aux Citizens d’échanger les milieux de terrain Saul Ñiguez (26 ans) et Bernardo Silva (26 ans) !

Les deux joueurs sont respectivement liés à leur équipe jusqu’en 2026 et 2025, mais le média britannique précise que les Colchoneros estiment la valeur de l’international espagnol (19 sélections, 3 buts) à 70 M€, soit à peu près celle de l’international portugais (54 sélections, 7 buts). Le but de l’Atlético est donc clairement de préparer un départ de son milieu.

Les planètes semblent alignées

« Saul est notre capitaine, il a été là pour le club donc il a gagné le droit de décider quand et comment il souhaite terminer sa relation avec l’Atlético », déclarait le dirigeant madrilène Miguel Angel Gil. Envoyer Saul dans les bras de Pep Guardiola pourrait donc être une bonne option pour le joueur et son club. Et en ce qui concerne Bernardo Silva, là encore les planètes semblent être alignées.

Le Times révèle que l’ancien Monégasque avait déjà demandé à quitter l’Etihad Stadium la saison passée et que la réduction constante de son temps de jeu le pousserait à réfléchir à son futur. Une aubaine donc pour l’Atlético et Diego Simeone, le coach argentin étant sous le charme du Lusitanien.