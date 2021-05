MU : l’avenir de Dean Henderson en question

Cette saison, Ole Gunnar Solskjaer a été face à un dilemme concernant le titulaire au poste de gardien de but. S’il a essayé de faire confiance à Dean Henderson en début de saison, l’ancien portier de Sheffield n’a été performant que très récemment, où il a chipé la place de David de Gea. Ce dernier a pourtant été titularisé hier soir face à Fulham pour le compte de la 37ème journée de Premier League et on ne sait toujours pas quel sera le choix du technicien norvégien de Manchester United à l’occasion de la finale d’Europa League le 26 mai prochain face à Villarreal.

Le retour de De Gea a amené de nombreux doutes dans l’esprit d’Henderson qui s’interrogerait désormais concernant son avenir au sein d’Old Trafford. D’après le Daily Mail, le gardien formé à Manchester pourrait rester au sein de son club formateur, uniquement s’il est sûr et certain d’être le numéro un la saison prochaine. Le média anglais rapporte que de nombreux clubs suivent la situation du joueur, dont Chelsea et l’AC Milan. Si un départ est également possible pour De Gea, reste à savoir lequel des deux restera.