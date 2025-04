Aston Villa : l’avenir de Marcus Rashford prend déjà un virage inattendu

Cet été, le mercato va être bouleversé en raison de l’organisation de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Pour que les équipes présentes lors du tournoi puissent faire quelques ajustements, l’instance dirigeante du football mondial a décidé d’avancer l’ouverture du marché des transferts estival au 1er juin. Mais qu’importe ces changements, Marcus Rashford, lui, pourrait bien de nouveau vivre des semaines agitées. Cela a été le cas l’été dernier lorsque son nom a été cité du côté de Paris après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Finalement, l’Anglais est resté à Manchester United. Mais pas pour très longtemps.

Aston Villa a la main

Six mois plus tard, il a de nouveau été au centre des débats dans le nord de l’Angleterre, où il n’entrait pas vraiment dans les plans de Ruben Amorim. Courtisé par l’AC Milan, le natif de Manchester rêvait du FC Barcelone. Mais c’est finalement à Aston Villa qu’il a posé ses valises cet hiver sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 48 M€. Très rapidement, l’international anglais a pris ses marques chez les Villans, avec lesquels il a déjà marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues.

Si le joueur de 27 ans n’est pas assuré de débuter demain soir face au PSG en 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions, puisque son entraîneur hésite à titulariser Ollie Watkins, il n’a en revanche visiblement pas trop de souci à se faire concernant son avenir. Car il a déjà plusieurs options sérieuses entre les mains pour le prochain mercato selon The Sun. La première est de continuer avec les Villans, qui disposent d’une option pour prolonger son bail. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur la volonté des dirigeants de Villa.

Rashford a 3 autres options sous le coude

La deuxième solution est de retourner à Manchester United, où son contrat prendra fin officiellement en juin 2028. Alors qu’un retour à Man U semblait impossible, surtout après les déclarations de Ruben Amorim et de Sir Jim Ratcliffe, le média anglais explique que cette option n’est plus écartée par les Red Devils, qui sont en proie à de grosses difficultés. Mais pour revenir, il devra apaiser ses relations avec Amorim. Enfin, il existe deux autres options. The Sun évoque de nouveau un intérêt du PSG, qui cherche un joueur offensif cet été. L’autre piste mène à Crystal Palace.

La publication britannique explique que les Eagles suivent de très près la situation de Marcus Rashford, pour lequel ils sont prêts à faire de gros efforts. Une source proche du dossier a d’ailleurs confié à ce sujet : « Palace surveille de très près Rashford et ce qui se passe avec Villa et United. Il y a un bon buzz autour du club en ce moment et quelqu’un comme Marcus est exactement le genre de joueur qu’ils aimeraient attirer. Ils savent qu’ils devraient conserver leurs meilleurs joueurs pour essayer de persuader Marcus de déménager dans le sud de Londres.» Il faudra surtout voir ce qu’Aston Villa, qui a la main sur le dossier, Manchester United ainsi que le joueur souhaitent faire. Le feuilleton Rashford est reparti de plus belle…