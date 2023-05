Ligue des Champions, Real Madrid - Manchester City : l’attaque des Titans !

La suite après cette publicité

Prolifique. Spectaculaire. Intense. Choisissez le terme qui vont convient le mieux. La demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City s’annonce, quoi qu’il en soit, épique. Dauphin du FC Barcelone en Liga et récemment titré en Coupe du Roi, le club madrilène aura, en effet, à cœur de prendre un avantage et ainsi se rapprocher de son objectif : conserver sa suprématie européenne. De son côté, la formation mancunienne semble inarrêtable. En tête de Premier League et en course pour soulever un nouveau trophée à l’échelle nationale, les Skyblues terrassent tout sur leur passage (17 victoires, 3 nuls lors des 20 dernières rencontres toutes compétitions confondues).

Erling Haaland et les autres…

Un choc d’ores et déjà très attendu par les observateurs entre deux géants du football européen à la philosophie offensive. La meilleure attaque de Liga (69 buts marqués) face à la meilleure de Premier League (89 réalisations). Deux des équipes les plus prolifiques cette saison en Europe (25 buts en Ligue des Champions pour les Merengues, 26 réalisations inscrites pour les Citizens). Deux cadors capables de transformer le banal en prodigieux. Au Santiago Bernabéu, comment ne pas alors imaginer une opposition spectaculaire entre deux formations constamment portées vers l’avant ? Symbole de ce danger permanent, les lignes d’attaques respectives. Portés par Phil Foden (14 buts en 41 matches), Julián Álvarez (15 buts en 44 rencontres), ou encore Kevin De Bruyne (9 buts en 43 matches), les Citizens s’en remettront surtout à leur arme fatale.

À la tête de 51 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2022-2023, Erling Haaland reste, par ailleurs, le meilleur buteur sur la scène européenne avec 12 réalisations. Insatiable, danger de tous les instants, le numéro 9 mancunien multiplie les records et restera logiquement une véritable menace pour la défense madrilène. Pour autant, les locaux auront également des arguments à faire valoir… Dans le sillage de leur Ballon d’or, Karim Benzema (29 buts et 6 passes décisives en 38 matches), les Merengues pourraient causer de gros dégâts au sein de la défense anglaise. Sur les ailes, Vinicius Jr (22 buts, 21 offrandes) réalise, à ce titre, une saison époustouflante. Avec 6 buts en Ligue des Champions, le Brésilien est également attendu comme l’un des grands acteurs de ce choc.

L’animation défensive, enjeu XXL !

Que dire également de Rodrygo, facteur X de la formation entraînée par Carlo Ancelotti. Fort de 5 buts en C1, l’ailier droit de 22 ans (6 buts et 9 passes décisives en Liga) demeure un atout de poids pour la Casa Blanca. Au même titre que Marco Asensio (11 buts, 8 assists) et Federico Valverde (12 buts, 6 offrandes). «Haaland, c’est évidemment un joueur très dangereux, qui montre des qualités impressionnantes, surtout devant les buts. C’est une menace évidente, mais parler seulement de lui, c’est oublier tout une équipe qui joue bien, qui a des idées. L’aspect défensif sera important, mais on ne se focalise pas sur un seul joueur. On ne prépare pas un match pour stopper Haaland, on prépare un match pour arrêter une équipe qui paraît inarrêtable», confiait dans cette optique le Mister en conférence de presse, précisant par ailleurs que Luka Modric sera bien disponible et même titulaire mardi soir pour affronter les Mancuniens.

«On sait que le match décisif sera le retour alors on espère prendre un petit avantage mardi soir. C’est à dire un résultat positif, mais aussi être bien dans le match, ne pas trop souffrir… Ce n’est pas uniquement le résultat. Manchester City est une équipe plus complète que l’an dernier. Ils avaient à l’époque un attaquant très dangereux, Gabriel Jesus, mais qui n’a pas les mêmes caractéristiques que Haaland. Le style de l’équipe n’a pas changé mais ils jouent peut-être un peu plus de ballons longs. C’est une opportunité de plus pour eux». Interrogé, à son tour, sur le poids des attaques dans cette confrontation, Pep Guardiola ne boudait pas son plaisir, se méfiant logiquement de la puissance adverse. «Nous ferons attention à Vinicius comme nous avons fait attention à d’autres auparavant. Nous ne sommes pas assez naïfs pour ne pas le faire. Mais il y a aussi Benzema, qui est son partenaire, et les variations qu’ils ont. Ce que j’aime le plus dans cette équipe madrilène, c’est sa capacité à jouer en association. Il est difficile de leur prendre le ballon.»

Relancé sur son plan pour venir à bout des Merengues, le technicien espagnol des Citizens semblait, cependant, avoir un plan bien précis… «J’ai toujours aimé la façon dont nous avons joué et cette année aussi. La pression est très forte mais les adversaires jouent aussi et parfois c’est difficile. Qu’est-ce qu’ils sont, boiteux ? Demain, il y aura des moments de souffrance, comme dans tous ces matches décisifs. Mais si vous avez Haaland, comment ne pas en profiter, nous jouerons pour lui !» Erling Haaland ? «Il est très important pour nous. Nous n’avons jamais douté de sa capacité à marquer des buts, car il est né avec. Il a marqué. Mais je tiens à mettre l’accent sur l’équipe : nous avons un peu changé notre façon de jouer, désormais avec trois défenseurs et, comme toujours, l’adaptation du groupe a été spectaculaire. Nous sommes à nouveau en demi-finale et peu de gens peuvent en dire autant. C’est le fruit d’un travail acharné, mais nous voulons terminer en beauté ce dernier mois. Le match de demain sera incroyable», promettait de son côté Rodri, milieu de terrain des Skyblues. Vous l’aurez compris, ce duel de Titans s’annonce exceptionnel. Si les armes offensives sont innombrables de part et d’autre, la clé de ce duel pourrait finalement résider dans le rendement défensif des 22 acteurs…

