L'OL s'intéresserait à Alessandro Florenzi

Et si Alessandro Florenzi (30 ans) revenait finalement en Ligue 1 ? Pourtant auteur d'une saison pleine avec le Paris Saint-Germain (45 matches, 2 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues), le latéral droit italien est retourné à l'AS Roma cet été, à l'issue de son prêt. Cependant, le vainqueur de l'Euro 2020 n'entrerait pas dans les plans de José Mourinho avec les Giallorossi et chercherait à quitter le club comme l'informe la Gazzetta dello Sport, ce dimanche.

Et l'Olympique Lyonnais serait intéressé pour faire venir l'ancien Parisien dans ses rangs. Alors que l'actuel titulaire sur l'aile droite, Léo Dubois, sera le nouveau capitaine des Gones, Juninho et la direction lyonnaise aimerait trouver une nouvelle doublure à ce poste, après le retour de prêt de Mattia De Sciglio à la Juve et un Malo Gusto (18 ans) encore en manque d'expérience. Cependant, la Fiorentina suivrait également de près la situation de Florenzi, notamment en raison du probable départ de Pol Lirola vers l'Olympique de Marseille. Après sa bonne saison réalisée au PSG, l'international italien ne manque pas de prétendants.