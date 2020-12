Real Madrid : Zinedine Zidane répond au tacle de Ronald Koeman

Présent en conférence de presse hier, Ronald Koeman a été questionné au sujet du Real Madrid et du pénalty non sifflé contre Sergio Ramos, qui avait fait une main dans la surface. Une décision contestée par l'entraîneur du Barça. «Si vous demandez à dix personnes s’il y avait pénalty hier (dimanche), neuf vous diront oui. Mais l’arbitre a décidé de ne pas siffler. On sait déjà... Je ne comprends pas les critères du VAR. Je l’ai dit après le match contre le Real, il y a des choses qu’on ne peut tout simplement pas comprendre».

En conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane a été invité à répondre à l'entraîneur des Catalans. «Ça me dérange, parce que je ne joue jamais sur le terrain de l'arbitrage. Les propos de Koeman ne signifient rien parce que nous ne pensons qu'à Grenade (...) Il est vrai qu'on parle beaucoup quand il y a quelque chose de spécifique avec Madrid et les arbitres. C'est un peu lourd d'en parler vraiment. Le match de demain est intéressant. Il faut être concentré». Le message est passé !