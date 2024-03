Barça-Napoli : Pau Cubarsí a vécu un rêve éveillé !

A seulement 17 ans, le jeune Pau Cubarsí a éclaboussé la rencontre de son talent pour sa première titularisation en C1. En effet, le FC Barcelone a remporté sa deuxième manche contre le Napoli (3-1), sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys à Montjuïc, dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Un succès permis grâce à une grande performance de Cubarsí, nommé homme du match par la rédaction de Foot Mercato mais également par l’UEFA. Aux micros de beIN Sports, il a affirmé : «J’ai toujours vu Carles Puyol pour sa valeur sur et en dehors des terrains parce qu’il donnait toujours tout. Piqué, il était si tranquille et à l’aise avec le ballon. Nous devions gagner coûte que coûte. Nous avons été derrière tous les ballons et on a réussi. Je suis ravi. C’est une journée inoubliable.»

Avant de laisser exprimer sa joie aux micros de nos confrères espagnols de la chaîne Movistar : «Cela a été l’un des plus beaux jours de ma vie. Nous sommes en quarts de finale après des années difficiles pour le club. J’aime revenir par derrière, comme cela a toujours été fait ici au Barça. C’est mon jeu, jouer sereinement, ce que je connais. Aider l’équipe. Je vais aux duels pour les gagner à 100%. Cette récompense est méritée par toute l’équipe. Nous sommes très contents du travail. Nous sommes passés de la pression à l’ambition. Nous avons tout donné», s’est exclamé le jeune défenseur barcelonais.